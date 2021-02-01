В наши дни бизнес-курсы, семинары, конференции для руководителей приобретают особое значение.

Если решили организовать тренинги для руководителей, важно учитывать три фактора.

Во-первых, руководители имеют высшее образование, опыт менеджмента. Они всегда будут сравнивать полученные знания со своим богатым опытом.

Во-вторых, руководитель является практиком, имеет базовый управленческий опыт. Руководителей мало интересуют общие рассуждения, принципы или теории. Их интересует результат, особенно то, где можно применить полученные знания.

В-третьих, одни говорят: «Я все знаю, не надо учить меня». Другие: «Я все знаю, но дай мне еще готовые инструменты, чтобы эффективно управлять персоналом».

Профессиональному бизнес-тренеру, спикеру придется противостоять этим сопротивлениям руководителей при проведении семинаров.