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Тренинг для руководителей

Тренинг для руководителей по управлению персоналом. Бизнес-семинар для ТОП-менеджеров среднего и высшего звена.

Программа тренинга
Презентация тренера
мастер класс управление продажами

Авторский бизнес-тренинг по менеджменту

Инструменты эффективного руководителя для ТОП-менеджеров.
− Управление сотрудниками.
− Управление продажами.
− Маркетинговая стратегия.
− Лидерство, командообразование.

Аудитория

Программа тренинга предназначена для руководителей среднего и высшего звена.

Формат

Формат обучения — мастер-класс с отработкой кейсов, близких к вашему бизнесу.

Время

Продолжительность — 1–2 дня (8–16 часов), исходя из поставленных задач заказчика.

Количество

Количество участников не ограничено. Упражнения, материалы будут адаптироваться под ваш бизнес.

Навыки управления персоналом

Участники:
- Владельцы бизнеса.
- Генеральные директора.
- Коммерческие директора.
- Руководители отделов.
- Директора по маркетингу, развитию.
- ТОП-менеджеры компании.
Формат:
- Нестандартные презентации.
- Групповое тестирование.
- Видеоанализ с участниками.
- Обсуждение кейсов в группах.
- Активное вовлечение слушателей.
- Вопросы участников, ответы эксперта.

Программа тренинга «Первый после бога»

Привлечение лучших

Квадрант продавца в менеджменте
Психология подбора персонала
Ошибки руководителей на собеседованиях
Эффективная адаптация новичков

Продажи для ТОПов

Организация системы сбыта
Технология top-to-top-продаж
Управление клиентами (ABC XYZ)
Прогноз, план сбыта

Эффективность руководителя

Удержание авторитета руководителя
Лидерство, создание команды
Эмоциональный интеллект руководителя
Управление временем, совещаниями

Стратегия маркетинга

Инструменты эффективного маркетинга
Маркетинг с бюджетом и без
Маркетинговая стратегия на пяти пальцах
Внедрение клиентского сервиса

Управление персоналом

Эффективное обучение сотрудников
Точечная мотивация персонала
Удержание звездных сотрудников
Как сделать сотрудников счастливыми?
Постановка задач: делегирование полномочий
Моббинг: как правильно уволить сотрудников

О мастер-классе

Программа тренинга разработана для руководителей по книге «Первый после бога. Не будьте просто начальником».

В программу входят материалы, не вошедшие в книгу.

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Авторский тренинг для ТОП-менеджеров, руководителей отделов, директоров, собственников «Первый после бога» провожу в городах России и СНГ.
Разработка
После обсуждения с заказчиком программа адаптируется под задачи.
Кейсы
Кейсы будут максимально адаптироваться к бизнесу корпоративного заказчика.
Формат
Обучение будет проходить в режиме мастер-класса (презентация, вопросы и ответы).
Материалы
Дополнительные материалы будут высланы в электронном виде после семинара.
Резюме тренера
Программа для руководителей






    Тренинги по управлению персоналом

    Инструменты менеджмента

    Усиливается конкуренция в бизнесе. Организацией должны управлять профессионалы.

    Знания по менеджменту часто обновляются, теряют актуальность со временем. Управленцы обязаны постоянно развиваться, чтобы удержать свою компанию на плаву во время кризисных ситуаций.

    Самыми востребованными темами тренингов для ТОПов, руководителей, собственников, государственных чиновников являются:

    • стратегия развития;
    • принятие решений;
    • результативные совещания;
    • стресс-, тайм-менеджмент;
    • оценка, аналитика, финансы;
    • управление изменениями;
    • создание команды;
    • проведение презентаций;
    • успешные переговоры;
    • делегирование полномочий;
    • анализ будущих рисков.
    Обучение ТОПов

    В наши дни бизнес-курсы, семинары, конференции для руководителей приобретают особое значение.

    Если решили организовать тренинги для руководителей, важно учитывать три фактора.

    Во-первых, руководители имеют высшее образование, опыт менеджмента. Они всегда будут сравнивать полученные знания со своим богатым опытом.

    Во-вторых, руководитель является практиком, имеет базовый управленческий опыт. Руководителей мало интересуют общие рассуждения, принципы или теории. Их интересует результат, особенно то, где можно применить полученные знания.

    В-третьих, одни говорят: «Я все знаю, не надо учить меня». Другие: «Я все знаю, но дай мне еще готовые инструменты, чтобы эффективно управлять персоналом».

    Профессиональному бизнес-тренеру, спикеру придется противостоять этим сопротивлениям руководителей при проведении семинаров.

    Цели компании

    Самое важное: содержание семинара для руководителей должно отвечать целям организации.

    Многие собственники сталкиваются с тем, что руководители, особенно которые выросли в компании, не обладают достаточными знаниями в области производства, маркетинга, финансов, продаж, HR.

    Такие руководители не могут успешно реализовать долгосрочные, краткосрочные цели организации. Они не могут выполнить стратегию фирмы, вырваться вперед конкурентов. Им не хватает управленческого мастерства.

    В условиях жесткой конкуренции постоянно необходимо повышать квалификацию руководителей разного уровня.

    Специфика тренинга по управлению персоналом для руководителей зависит от тех задач, которые им приходится решать потом со своими подчиненными.

    Лидерство

    Персоналу компании нравится работать в команде мудрого, энергичного, интеллигентного руководителя, обладающего лидерскими качествами. Настоящие лидеры окружают себя настоящими профессионалами, а не вассалами.

    Лидерство требует постоянной работы над собой. Руководитель обязан проявлять лидерские качества, формировать командную работу.

    Есть руководители, которые очень боятся брать в команду более компетентных сотрудников, чтобы не потерять лицо.

    Профессиональные сотрудники любят отстаивать свои мысли, проекты. Они могут спорить во имя справедливости. Слабые работники боятся проявлять инициативу.

    Корпоративные тренинги для руководителей по лидерству помогут осознать свои сильные и слабые качества.

    В менеджменте основные лидерские способности по управлению персоналом состоят в том, чтобы вести людей за собой. Ваш персонал пойдет за вами, если вы сильный, харизматичный руководитель.

    Жёсткий менеджмент

    Авторитарный стиль управления некоторых руководителей изжил себя. Методы жесткого менеджмента оправданны только в условиях продолжительного экономического кризиса.

    Современные требования — это позитивный, мягкий стиль управления персоналом.

    Сейчас средний возраст работников — 23–30 лет, они представители поколения Z. Им нужны взрослые наставники, они хотят стать счастливыми на своих рабочих местах.

    Если молодое поколение почувствует неуважение к себе, такие работники быстро уходят от своих руководителей. Их только деньгами сложно удержать.

    Молодые люди хотят работать в комфортных условиях, светлых офисах. Поколение смартфонов хочет посещать тренинги, изучать, читать, развиваться, веселиться.

    Непосредственный руководитель обязан учитывать эти нюансы. Для командной работы нельзя привлекать представителей разных поколений. Они не поймут друг друга.

    Харизматичный руководитель — это деловой человек, который умеет грамотно управлять персоналом, бизнес-процессами, аналитик, гуру менеджмента, предприниматель.

    Развивать привычки

    Руководители среднего звена являются своеобразными «послами» между высшими ТОП-менеджерами и персоналом предприятия.

    Их функция — правильно донести поставленные задачи от руководителей высшего звена до исполнителей. Они должны обладать искусством оперативного управления, внедрять инновационные управленческие решения в своем департаменте.

    Поэтому у руководителей нужно развивать такие навыки, как:

    • создание команды;
    • коммуникативные способности;
    • взаимодействие между сотрудниками отделов;
    • лидерские качества;
    • обучение персонала, наставничество.

    Рекомендуется проводить тренинги для руководителей раз в квартал. Минимум — раз в полгода.

    Самомотивация руководителей всегда высокая. Им важно иметь эффективные инструменты управления организацией.

    Запросы на развитие

    У вышестоящих директоров есть постоянные запросы на развитие таких навыков, как:

    • грамотное распределение времени;
    • результативная работа в управленческой команде;
    • публичное выступление;
    • проектный, стратегический менеджмент;
    • презентационные, переговорные умения.

    Тренинги для руководителей по управленческим навыкам состоят из базовых компетенций, где акцент делается на таких моментах, как:

    • организация должностных обязанностей;
    • прогнозирование, планирование процессов;
    • мотивация персонала, контроль;
    • делегирование полномочий;
    • решение конфликтов, эмоциональный интеллект.

    В менеджменте есть такая поговорка: «Персонал не уходит от работодателя. Он уходит от неопытных руководителей». Эффективный руководитель должен уметь мотивировать персонал, удержать звездных продавцов.

    Содержание

    Содержание программы тренинга зависит от статуса руководителя, целей, корпоративной культуры компании.

    Если программа для высшего менеджмента (генеральный директор, собственники) акцент делает на стратегическое развитие, то руководителям среднего звена (руководители отделов, директора коммерческие, по маркетингу) важны инструменты оперативного управления.

    На семинарах, конференциях, форумах, курсах MBA изучается общий менеджмент. На корпоративных мероприятиях отрабатываются навыки, инструменты, компетенции управления.

    Чтобы повысить компетенции по управлению персоналом, разрабатывается план развития руководителей всех уровней.

    Руководитель предприятия обязан создавать условия для эффективной работы персонала.

    Первоклассные руководители

    Первоклассные руководители окружают себя профессионалами высокого класса. Они понимают: чтобы достичь успеха, опередить конкурентов, нужны сильные кадры.

    Самый сложный путь — выращивание успешных руководителей отделов, департаментов внутри организации. Новоиспеченные руководители должны грамотно управлять персоналом, чтобы их подчиненные работали эффективно, приносили прибыль фирме.

    Как готовить молодых руководителей среди действующих сотрудников:

    1. Оценка персонала поможет вам выявить самых сильных лидеров среди них.
    2. Регулярно проводите тренинги для руководителей по управленческим навыкам. Подготовьте инструменты управления персоналом.
    3. Для перспективных сотрудников закажите индивидуальные дистанционные коуч-сессии.
    4. Разработайте систему мотивации руководителей. В менеджменте нематериальная мотивация персонала важнее, чем материальная.
    5. Дайте им свободу принятия управленческого решения.
    6. Делегируйте полномочия. Ставьте точные, конкретные задачи.
    Кадровый резерв

    Руководитель, который хочет стать успешным, обязан владеть искусством управления персоналом, бизнес-процессами в сложных кризисных условиях. Можно управлять производством, финансами, переговорами, клиентами.

    Руководство организации должно регулярно повышать уровень подготовки руководителей подразделений. Молодых сотрудников нужно продвигать по карьерной лестнице. Цель — формирование кадрового резерва.

    Главный ответственный человек за повышение квалификации руководителей — директор по персоналу. Он формирует все организационные вопросы развития руководителей всех уровней.

    Первая задача — поиск специалиста для проведения корпоративного тренинга на тему менеджмента для руководителей подразделений.

    Рекомендуется детально отработать:

    • основы менеджмента;
    • практические методы управленческого мастерства;
    • использование современных знаний;
    • повышение личной эффективности;
    • коммуникацию с коллегами.

    Приглашенный бизнес-эксперт проводит аудит навыков управления. По итогам диагностики разработает специальную программу тренинга для развития навыков руководителей.

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