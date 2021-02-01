Тренинг для руководителей по управлению персоналом. Бизнес-семинар для ТОП-менеджеров среднего и высшего звена.
Усиливается конкуренция в бизнесе. Организацией должны управлять профессионалы.
Знания по менеджменту часто обновляются, теряют актуальность со временем. Управленцы обязаны постоянно развиваться, чтобы удержать свою компанию на плаву во время кризисных ситуаций.
Самыми востребованными темами тренингов для ТОПов, руководителей, собственников, государственных чиновников являются:
В наши дни бизнес-курсы, семинары, конференции для руководителей приобретают особое значение.
Если решили организовать тренинги для руководителей, важно учитывать три фактора.
Во-первых, руководители имеют высшее образование, опыт менеджмента. Они всегда будут сравнивать полученные знания со своим богатым опытом.
Во-вторых, руководитель является практиком, имеет базовый управленческий опыт. Руководителей мало интересуют общие рассуждения, принципы или теории. Их интересует результат, особенно то, где можно применить полученные знания.
В-третьих, одни говорят: «Я все знаю, не надо учить меня». Другие: «Я все знаю, но дай мне еще готовые инструменты, чтобы эффективно управлять персоналом».
Профессиональному бизнес-тренеру, спикеру придется противостоять этим сопротивлениям руководителей при проведении семинаров.
Самое важное: содержание семинара для руководителей должно отвечать целям организации.
Многие собственники сталкиваются с тем, что руководители, особенно которые выросли в компании, не обладают достаточными знаниями в области производства, маркетинга, финансов, продаж, HR.
Такие руководители не могут успешно реализовать долгосрочные, краткосрочные цели организации. Они не могут выполнить стратегию фирмы, вырваться вперед конкурентов. Им не хватает управленческого мастерства.
В условиях жесткой конкуренции постоянно необходимо повышать квалификацию руководителей разного уровня.
Специфика тренинга по управлению персоналом для руководителей зависит от тех задач, которые им приходится решать потом со своими подчиненными.
Персоналу компании нравится работать в команде мудрого, энергичного, интеллигентного руководителя, обладающего лидерскими качествами. Настоящие лидеры окружают себя настоящими профессионалами, а не вассалами.
Лидерство требует постоянной работы над собой. Руководитель обязан проявлять лидерские качества, формировать командную работу.
Есть руководители, которые очень боятся брать в команду более компетентных сотрудников, чтобы не потерять лицо.
Профессиональные сотрудники любят отстаивать свои мысли, проекты. Они могут спорить во имя справедливости. Слабые работники боятся проявлять инициативу.
Корпоративные тренинги для руководителей по лидерству помогут осознать свои сильные и слабые качества.
В менеджменте основные лидерские способности по управлению персоналом состоят в том, чтобы вести людей за собой. Ваш персонал пойдет за вами, если вы сильный, харизматичный руководитель.
Авторитарный стиль управления некоторых руководителей изжил себя. Методы жесткого менеджмента оправданны только в условиях продолжительного экономического кризиса.
Современные требования — это позитивный, мягкий стиль управления персоналом.
Сейчас средний возраст работников — 23–30 лет, они представители поколения Z. Им нужны взрослые наставники, они хотят стать счастливыми на своих рабочих местах.
Если молодое поколение почувствует неуважение к себе, такие работники быстро уходят от своих руководителей. Их только деньгами сложно удержать.
Молодые люди хотят работать в комфортных условиях, светлых офисах. Поколение смартфонов хочет посещать тренинги, изучать, читать, развиваться, веселиться.
Непосредственный руководитель обязан учитывать эти нюансы. Для командной работы нельзя привлекать представителей разных поколений. Они не поймут друг друга.
Харизматичный руководитель — это деловой человек, который умеет грамотно управлять персоналом, бизнес-процессами, аналитик, гуру менеджмента, предприниматель.
Руководители среднего звена являются своеобразными «послами» между высшими ТОП-менеджерами и персоналом предприятия.
Их функция — правильно донести поставленные задачи от руководителей высшего звена до исполнителей. Они должны обладать искусством оперативного управления, внедрять инновационные управленческие решения в своем департаменте.
Поэтому у руководителей нужно развивать такие навыки, как:
Рекомендуется проводить тренинги для руководителей раз в квартал. Минимум — раз в полгода.
Самомотивация руководителей всегда высокая. Им важно иметь эффективные инструменты управления организацией.
У вышестоящих директоров есть постоянные запросы на развитие таких навыков, как:
Тренинги для руководителей по управленческим навыкам состоят из базовых компетенций, где акцент делается на таких моментах, как:
В менеджменте есть такая поговорка: «Персонал не уходит от работодателя. Он уходит от неопытных руководителей». Эффективный руководитель должен уметь мотивировать персонал, удержать звездных продавцов.
Содержание программы тренинга зависит от статуса руководителя, целей, корпоративной культуры компании.
Если программа для высшего менеджмента (генеральный директор, собственники) акцент делает на стратегическое развитие, то руководителям среднего звена (руководители отделов, директора коммерческие, по маркетингу) важны инструменты оперативного управления.
На семинарах, конференциях, форумах, курсах MBA изучается общий менеджмент. На корпоративных мероприятиях отрабатываются навыки, инструменты, компетенции управления.
Чтобы повысить компетенции по управлению персоналом, разрабатывается план развития руководителей всех уровней.
Руководитель предприятия обязан создавать условия для эффективной работы персонала.
Первоклассные руководители окружают себя профессионалами высокого класса. Они понимают: чтобы достичь успеха, опередить конкурентов, нужны сильные кадры.
Самый сложный путь — выращивание успешных руководителей отделов, департаментов внутри организации. Новоиспеченные руководители должны грамотно управлять персоналом, чтобы их подчиненные работали эффективно, приносили прибыль фирме.
Как готовить молодых руководителей среди действующих сотрудников:
Руководитель, который хочет стать успешным, обязан владеть искусством управления персоналом, бизнес-процессами в сложных кризисных условиях. Можно управлять производством, финансами, переговорами, клиентами.
Руководство организации должно регулярно повышать уровень подготовки руководителей подразделений. Молодых сотрудников нужно продвигать по карьерной лестнице. Цель — формирование кадрового резерва.
Главный ответственный человек за повышение квалификации руководителей — директор по персоналу. Он формирует все организационные вопросы развития руководителей всех уровней.
Первая задача — поиск специалиста для проведения корпоративного тренинга на тему менеджмента для руководителей подразделений.
Рекомендуется детально отработать:
Приглашенный бизнес-эксперт проводит аудит навыков управления. По итогам диагностики разработает специальную программу тренинга для развития навыков руководителей.