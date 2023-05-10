Бизнес-консультант по управлению продажами
Обучение
Консалтинг
Авторские книги бизнес-консультанта
Пишу книги на тему b2b-продаж, переговоров, работы с клиентами для продавцов, по управлению продажами, сотрудниками — для топ-менеджеров, собственников бизнеса.
Три книги стали настольными для менеджеров, руководителей, владельцев бизнеса.
На основе изданных книг провожу авторские мастер-классы, тренинги. В программу входит не более 20% информации из публикаций.
Для управленцев:
«Первый после Бога. Не будьте просто начальником»
Для реализации b2b услуг:
«Продажи невидимого. Продавать услуги легко, если знать как»
Для активных продаж:
«Партизанские продажи. Как увести клиента у конкурентов»
Для начинающих:
«Анти-Наполеон. Как делать карьеру»
«Восточный продавец. Искусство продаж»
Отзывы коллег по цеху
Известные российские тренеры и бизнес-консультанты рекомендуют.
Игорь Манн
Поверьте мне. Очень полезно.
Радислав Гандапас
Прочитайте эту книгу и станьте успешным и вдохновляющим руководителем. Таким, каких добровольно не бросают.
Андрей Парабеллум
Пошаговое руководство к тому, чтобы не только не проиграть своим конкурентам, а выйти из борьбы победителем.
Дамир Халилов
Она о том, что значит быть руководителем, как работать с командой, об ответственности настоящего капитана бизнеса.
Сергей Азимов
Очень искренно. Чудесное сочетание конкретики, помноженной на философию человечного отношения к людям.
Андрей Веселов
Хорошая книга. Изобилует интересными нетривиальными цитатами.
Вопросы бизнес-консультанту
Ответы на часто задаваемые вопросы потенциальных клиентов.
Какие услуги оказываете для бизнеса?
Как бизнес-тренер обучаю менеджеров, продавцов искусству продаж, работе с клиентами. Провожу мастер-классы для руководителей по управлению продажами, персоналом.
В качестве бизнес-консультанта оказываю консалтинговые услуги по созданию, развитию отдела продаж.
На бизнес-форумах, конференциях выступаю в роли спикера.
Какие форматы применяете в работе?
Персонал коммерческого отдела обучаю с помощью навыковых тренингов, отстающих подтягиваю через наставничество, коучинг.
Управленцам рекомендую управленческий практикум, индивидуальные консультации.
Кто разрабатывает программы?
Корпоративные тренинги и консалтинговые проекты разрабатываю лично на основе анализа навыков, изучения клиентов, конкурентов, рынка, сегмента.
Соответственно, персонально отвечаю за итог оказанной услуги.
В каких регионах работаете?
Авторские мастер-классы, семинары, тренинги провожу в Москве, городах России, СНГ.
Предпочтительнее офлайн-формат для достижения лучшего результата. Также практикую онлайн-обучение, вебинары.
О профессии бизнес-консультанта
Что входит в обязанности консультанта?
Бизнес-консультант по управлению продажами выполняет следующие функции:
- Проводит аудит системы сбыта, исследует рынки, анализирует конкурентов, клиентов.
- Оказывает экспертную помощь компаниям в оптимизации процессов.
- Рекомендует корпоративную стратегию увеличения объемов продаж, повышения прибыли.
- Предлагает инновационные идеи, лучшие практики ведения бизнеса.
- Помогает предприятиям создать, оптимизировать каналы сбыта, дистрибуции.
- Обучает сотрудников эффективным методам работы с клиентами.
- Разрабатывает правильную систему мотивации, KPI.
- Занимается подбором персонала, руководителей отделов, директоров.
- Разрабатывает скрипты, коммерческие предложения, презентационные материалы.
- Прописывает должностные инструкции, структуру организации.
- Анализирует CRM-систему, дает советы по улучшению воронки.
- Участвует в разработке маркетинговых стратегий, планов, отчетностей.
- Консультирует топ-менеджеров, собственников по менеджменту.
- Проводит стратегические и коуч-сессии для сотрудников, руководителей.
Обязанности варьируются в зависимости от конкретных требований, политики компании.
Как часто приглашать бизнес-консультантов?
Частота приглашения бизнес-консультантов для улучшения процессов, увеличения продаж зависит от конкретных потребностей, ситуации в фирме.
Вот несколько факторов, которые следует учесть при определении частоты приглашения внешних экспертов:
- Текущее состояние бизнеса. Предприятие сталкивается с проблемами в своих процессах, появляется необходимость в более частом обращении к специалистам. Например, если продажи снизились или эффективность процессов значительно упала, рекомендуется обратиться к консультанту для анализа, выявления проблемы.
- Бюджет. Регулярное обращение к консалтерам потребует существенных финансовых затрат. Перед принятием решения о частоте приглашения нужно учесть бюджет фирмы.
- Длительность проекта. При длительном процессе его осуществления может потребоваться более частое сотрудничество на различных этапах консалтинга.
- Компетенции внутренних сотрудников. Если в организации есть команда, обладающая достаточными знаниями, управленческим опытом, участие специалиста со стороны не будет таким частым. При недостатке внутренних ресурсов сотрудничество с профессионалами со стороны должно стать регулярным.
Общий совет: регулярно проводить анализ эффективности, результативности проведенных консультаций, оптимизировать частоту сотрудничества с бизнес-консультантами на основе полученных данных и обратной связи.
Дают ли бизнес-консультанты гарантию?
Приглашенный консультант по продажам может дать гарантию результата при следующих условиях:
- Четко определенные, измеримые цели. «На берегу» определяются ясные результаты, которых ожидают от сотрудничества. Это обозначенные показатели эффективности: повышение прибыли, сокращение времени производства, улучшение операционных процедур.
- Доступ к необходимым ресурсам. Бизнес-консультанту предоставляется доступ к информационным, материальным ресурсам, которые позволяют ему выполнить свою задачу. Это может включать в себя доступ к финансовым и операционным данным, а также общению с ключевыми сотрудниками, руководителями.
- Сотрудничество и поддержка. Заказчик должен активно взаимодействовать с экспертом, предоставлять необходимую информацию, поддерживать внедрение рекомендаций. Гарантия возможна только при активном участии заказчика в процессе консультирования.
- Определенные временные, стоимостные рамки. При запуске проекта бизнес-консультант и заказчик согласуют временные и стоимостные рамки консалтинга. Гарантия предоставляется, если работа выполняется в определенные сроки, с установленным бюджетом.
- Правовые, этические ограничения. Бизнес-эксперт соблюдает все правовые, этические ограничения, связанные с его работой.
Однако дать 100%-ю гарантию результата в бизнес-консалтинге очень сложно, поскольку множество факторов влияет на успех бизнеса, не все из них поддаются контролю. Пример — геополитика, курс валюты, законодательные изменения.
Как выбрать бизнес-консультанта?
Выбор бизнес-консультанта проводят по нескольким критериям:
- Опыт, квалификация. Проверьте личный опыт, профессиональные навыки в той области, в которой консультирует специалист. Изучите его историю сотрудничества с аналогичными организациями, были ли у них достижения.
- Соответствие специализации потребностям. Убедитесь, что консалтер имеет опыт работы именно в вашей отрасли или с подобными компаниями. Важно, чтобы он понимал особенности вашего бизнеса, мог предложить решения, подходящие именно для вас.
- Репутация, рекомендации. Изучите отзывы, рекомендации предыдущих заказчиков. Это поможет оценить профессионализм эксперта, успехи других компаний.
- Ценовой вопрос. Установите бюджет, сумму, которую вы готовы платить. Сравните стоимость услуг разных бизнес-консультантов, убедитесь, что она соответствует вашим возможностям.
- Коммуникация. Проверьте, насколько хорошо человек коммуницирует, легко ли с ним общаться. Позитивное, честное общение является важным аспектом сотрудничества.
- Инновационный подход. Ищите авторов методик, которые имеют инновационный подход ко всему. Как правило, они всегда в курсе последних тенденций, средств улучшения бизнеса.
- Культурное соответствие. Бизнес-эксперт, как партнер, обязан понимать ценности, цели вашей организации, быть способным интегрироваться в рабочую среду.
- Сроки предоставления услуги. Обсудите четкие сроки выполнения проекта. Они должны быть реалистичными, достижимыми.
Учитывая эти критерии, легко выбрать внешнего бизнес-консультанта, который поможет оптимизировать процессы, повысить прибыль компании.