Бизнес-консультант по управлению продажами

Обучаю менеджеров b2b-продажам. Консультирую собственников бизнеса по вопросам создания и развития отдела продаж.
Мурат Тургунов – бизнес-консультант по продажам
Автор 5 книг, 200+ статей и разработок
Опыт в управлении продажами – 30+ лет
20 000+ слушателей на мастер-классах
Обучение

Программы разрабатываю под задачи клиента. Провожу тренинги для отдела продаж по обучению продавцов, авторские мастер-классы для руководителей.

Консалтинг

Профессионально создаю отдел продаж под ключ или делаю «тюнинг» существующего. Провожу аудит системы продаж, оптимизирую бизнес-процессы.

Авторские книги бизнес-консультанта

Пишу книги на тему b2b-продаж, переговоров, работы с клиентами для продавцов, по управлению продажами, сотрудниками — для топ-менеджеров, собственников бизнеса.

Три книги стали настольными для менеджеров, руководителей, владельцев бизнеса.

На основе изданных книг провожу авторские мастер-классы, тренинги. В программу входит не более 20% информации из публикаций.

Для управленцев:

«Первый после Бога. Не будьте просто начальником»

Бестселлер!

Для реализации b2b услуг:

«Продажи невидимого. Продавать услуги легко, если знать как»

Для активных продаж:

«Партизанские продажи. Как увести клиента у конкурентов»

Бестселлер!

Для начинающих:

«Анти-Наполеон. Как делать карьеру»

«Восточный продавец. Искусство продаж»

Отзывы коллег по цеху

Известные российские тренеры и бизнес-консультанты рекомендуют.

Игорь Манн маркетолог тренер
Радислав Гандапас бизнес-тренер
Андрей Парабеллум бизнес-коуч
Дамир Халилов SMM-специалист
Сергей Азимов тренер продаж
Андрей Веселов консультант

Игорь Манн

Поверьте мне. Очень полезно.

«Первый после бога»

Радислав Гандапас

Прочитайте эту книгу и станьте успешным и вдохновляющим руководителем. Таким, каких добровольно не бросают.

«Первый после бога»

Андрей Парабеллум

Пошаговое руководство к тому, чтобы не только не проиграть своим конкурентам, а выйти из борьбы победителем.

«Партизанские продажи»

Дамир Халилов

Она о том, что значит быть руководителем, как работать с командой, об ответственности настоящего капитана бизнеса.

«Первый после бога»

Сергей Азимов

Очень искренно. Чудесное сочетание конкретики, помноженной на философию человечного отношения к людям.

«Первый после бога»

Андрей Веселов

Хорошая книга. Изобилует интересными нетривиальными цитатами.

«Первый после бога»

Вопросы бизнес-консультанту

Ответы на часто задаваемые вопросы потенциальных клиентов.

Какие услуги оказываете для бизнеса?

Как бизнес-тренер обучаю менеджеров, продавцов искусству продаж, работе с клиентами. Провожу мастер-классы для руководителей по управлению продажами, персоналом.

В качестве бизнес-консультанта оказываю консалтинговые услуги по созданию, развитию отдела продаж.

На бизнес-форумах, конференциях выступаю в роли спикера.

Какие форматы применяете в работе?

Персонал коммерческого отдела обучаю с помощью навыковых тренингов, отстающих подтягиваю через наставничество, коучинг.

Управленцам рекомендую управленческий практикум, индивидуальные консультации.

Кто разрабатывает программы?

Корпоративные тренинги и консалтинговые проекты разрабатываю лично на основе анализа навыков, изучения клиентов, конкурентов, рынка, сегмента.

Соответственно, персонально отвечаю за итог оказанной услуги.

В каких регионах работаете?

Авторские мастер-классы, семинары, тренинги провожу в Москве, городах России, СНГ.

Предпочтительнее офлайн-формат для достижения лучшего результата. Также практикую онлайн-обучение, вебинары.

Контакты

+7(964)638-10-01
pr@turgunov.ru
WhatsApp
Telegram

О профессии бизнес-консультанта

Что входит в обязанности консультанта?

Бизнес-консультант по управлению продажами выполняет следующие функции:

  1. Проводит аудит системы сбыта, исследует рынки, анализирует конкурентов, клиентов.
  1. Оказывает экспертную помощь компаниям в оптимизации процессов.
  1. Рекомендует корпоративную стратегию увеличения объемов продаж, повышения прибыли.
  1. Предлагает инновационные идеи, лучшие практики ведения бизнеса.
  1. Помогает предприятиям создать, оптимизировать каналы сбыта, дистрибуции.
  1. Обучает сотрудников эффективным методам работы с клиентами.
  1. Разрабатывает правильную систему мотивации, KPI.
  1. Занимается подбором персонала, руководителей отделов, директоров.
  1. Разрабатывает скрипты, коммерческие предложения, презентационные материалы.
  1. Прописывает должностные инструкции, структуру организации.
  1. Анализирует CRM-систему, дает советы по улучшению воронки.
  1. Участвует в разработке маркетинговых стратегий, планов, отчетностей.
  1. Консультирует топ-менеджеров, собственников по менеджменту.
  1. Проводит стратегические и коуч-сессии для сотрудников, руководителей.

Обязанности варьируются в зависимости от конкретных требований, политики компании.

Как часто приглашать бизнес-консультантов?

Частота приглашения бизнес-консультантов для улучшения процессов, увеличения продаж зависит от конкретных потребностей, ситуации в фирме.

Вот несколько факторов, которые следует учесть при определении частоты приглашения внешних экспертов:

  1. Текущее состояние бизнеса. Предприятие сталкивается с проблемами в своих процессах, появляется необходимость в более частом обращении к специалистам. Например, если продажи снизились или эффективность процессов значительно упала, рекомендуется обратиться к консультанту для анализа, выявления проблемы.
  1. Бюджет. Регулярное обращение к консалтерам потребует существенных финансовых затрат. Перед принятием решения о частоте приглашения нужно учесть бюджет фирмы.
  1. Длительность проекта. При длительном процессе его осуществления может потребоваться более частое сотрудничество на различных этапах консалтинга.
  1. Компетенции внутренних сотрудников. Если в организации есть команда, обладающая достаточными знаниями, управленческим опытом, участие специалиста со стороны не будет таким частым. При недостатке внутренних ресурсов сотрудничество с профессионалами со стороны должно стать регулярным.

Общий совет: регулярно проводить анализ эффективности, результативности проведенных консультаций, оптимизировать частоту сотрудничества с бизнес-консультантами на основе полученных данных и обратной связи.

Дают ли бизнес-консультанты гарантию?

Приглашенный консультант по продажам может дать гарантию результата при следующих условиях:

  1. Четко определенные, измеримые цели. «На берегу» определяются ясные результаты, которых ожидают от сотрудничества. Это обозначенные показатели эффективности: повышение прибыли, сокращение времени производства, улучшение операционных процедур.
  1. Доступ к необходимым ресурсам. Бизнес-консультанту предоставляется доступ к информационным, материальным ресурсам, которые позволяют ему выполнить свою задачу. Это может включать в себя доступ к финансовым и операционным данным, а также общению с ключевыми сотрудниками, руководителями.
  1. Сотрудничество и поддержка. Заказчик должен активно взаимодействовать с экспертом, предоставлять необходимую информацию, поддерживать внедрение рекомендаций. Гарантия возможна только при активном участии заказчика в процессе консультирования.
  1. Определенные временные, стоимостные рамки. При запуске проекта бизнес-консультант и заказчик согласуют временные и стоимостные рамки консалтинга. Гарантия предоставляется, если работа выполняется в определенные сроки, с установленным бюджетом.
  1. Правовые, этические ограничения. Бизнес-эксперт соблюдает все правовые, этические ограничения, связанные с его работой.

Однако дать 100%-ю гарантию результата в бизнес-консалтинге очень сложно, поскольку множество факторов влияет на успех бизнеса, не все из них поддаются контролю. Пример — геополитика, курс валюты, законодательные изменения.

Как выбрать бизнес-консультанта?

Выбор бизнес-консультанта проводят по нескольким критериям:

  1. Опыт, квалификация. Проверьте личный опыт, профессиональные навыки в той области, в которой консультирует специалист. Изучите его историю сотрудничества с аналогичными организациями, были ли у них достижения.
  1. Соответствие специализации потребностям. Убедитесь, что консалтер имеет опыт работы именно в вашей отрасли или с подобными компаниями. Важно, чтобы он понимал особенности вашего бизнеса, мог предложить решения, подходящие именно для вас.
  1. Репутация, рекомендации. Изучите отзывы, рекомендации предыдущих заказчиков. Это поможет оценить профессионализм эксперта, успехи других компаний.
  1. Ценовой вопрос. Установите бюджет, сумму, которую вы готовы платить. Сравните стоимость услуг разных бизнес-консультантов, убедитесь, что она соответствует вашим возможностям.
  1. Коммуникация. Проверьте, насколько хорошо человек коммуницирует, легко ли с ним общаться. Позитивное, честное общение является важным аспектом сотрудничества.
  1. Инновационный подход. Ищите авторов методик, которые имеют инновационный подход ко всему. Как правило, они всегда в курсе последних тенденций, средств улучшения бизнеса.
  1. Культурное соответствие. Бизнес-эксперт, как партнер, обязан понимать ценности, цели вашей организации, быть способным интегрироваться в рабочую среду.
  1. Сроки предоставления услуги. Обсудите четкие сроки выполнения проекта. Они должны быть реалистичными, достижимыми.

Учитывая эти критерии, легко выбрать внешнего бизнес-консультанта, который поможет оптимизировать процессы, повысить прибыль компании.

