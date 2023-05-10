Приглашенный консультант по продажам может дать гарантию результата при следующих условиях:

Четко определенные, измеримые цели. «На берегу» определяются ясные результаты, которых ожидают от сотрудничества. Это обозначенные показатели эффективности: повышение прибыли, сокращение времени производства, улучшение операционных процедур.

Доступ к необходимым ресурсам. Бизнес-консультанту предоставляется доступ к информационным, материальным ресурсам, которые позволяют ему выполнить свою задачу. Это может включать в себя доступ к финансовым и операционным данным, а также общению с ключевыми сотрудниками, руководителями.

Сотрудничество и поддержка. Заказчик должен активно взаимодействовать с экспертом, предоставлять необходимую информацию, поддерживать внедрение рекомендаций. Гарантия возможна только при активном участии заказчика в процессе консультирования.

Определенные временные, стоимостные рамки. При запуске проекта бизнес-консультант и заказчик согласуют временные и стоимостные рамки консалтинга. Гарантия предоставляется, если работа выполняется в определенные сроки, с установленным бюджетом.

Правовые, этические ограничения. Бизнес-эксперт соблюдает все правовые, этические ограничения, связанные с его работой.

Однако дать 100%-ю гарантию результата в бизнес-консалтинге очень сложно, поскольку множество факторов влияет на успех бизнеса, не все из них поддаются контролю. Пример — геополитика, курс валюты, законодательные изменения.