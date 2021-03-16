Статьи в бизнес-блоге
Авторские бизнес-статьи
Деловые статьи для бизнеса
О бизнес-блоге
В бизнес-блоге предлагаем подборку полезных статей на темы:
- управление продажами;
- психология переговоров;
- секреты мягкого и жесткого менеджмента;
- сервис и обслуживание клиентов;
- личная эффективность делового человека;
- подводные камни обучения и тренингов;
- стратегический маркетинг и PR;
- какие и как правильно читать книги.
Статьи разделены на тематические рубрики. Каждая статья формируется в основном из личного опыта консультанта.
В блоге можете прочитать только полезные материалы для саморазвития и развития предприятия. Они будут интересны менеджерам, продавцам, руководителям и предпринимателям.
Деловые статьи
Для кого публикации? Большинство из них написано для молодых продавцов, профессиональных менеджеров, опытных руководителей отделов и директоров фирм.
Авторские материалы эксперта помогут вам в проведении деловых переговоров с покупателями, привлечении новых прибыльных клиентов и увеличении объема торговли компании или прибыли.
Уникальные деловые статьи пишутся исходя из современных трендов, условий, запросов и персонального опыта автора. Подача информации легкая и на доступном языке. Если даже используются трудные и современные деловые термины, прилагаются разъяснения.
Каждая интересная статья – это маленькая деловая книга.
Читайте, изучайте и немедля внедряйте в свою работу.
После прочтения не забудьте в конце статьи оценить полезность материала. Наше кредо – авторитетность, экспертность и достоверность.
Статьи по менеджменту
В статьях для руководителей и предпринимателей приведен анализ среды менеджмента, стратегического маркетинга малых и средних предприятий.
Материалы по управлению персоналом, кейсы и полезные советы по менеджменту помогут руководителям:
- научиться управлять сотрудниками;
- наладить и настроить процессы;
- разработать стратегию;
- понять стили руководства;
- формировать процесс управления.
Современным руководителям, предпринимателям и собственникам часто не хватает готовых инструментов. В блоге про бизнес читатель получит полезную информацию и работающие инструменты для внедрения на практике.
Повышайте производительность труда через улучшение личной эффективности во всех направлениях.
Статьи по бизнес-тематике
Чтобы сориентироваться по многим вопросам ведения бизнеса, нужна достоверная информация. Интересные статьи по бизнес-тематике – это ценный ресурс по организации своего дела. Цель – опережение сильных соперников. Итог – захват большей части рынка.
Материалы собираются по крупицам из разных источников. Для этого тщательно изучаются успехи и ошибки других предпринимателей, российских и зарубежных, опыт профессионалов делового мира по вопросам экономики, финансов, маркетинга.
Блог в интернете – это онлайн-бизнес-журнал, как любое средство массовой информации.
Сборник статей по менеджменту, технологиям работы с клиентами и переговоров, фишкам маркетинга и управления клиентами поможет стать лучше конкурентов.
Учитесь у лучших. Старайтесь не допускать ошибок. Станьте лучшей версией себя.