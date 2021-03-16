Статьи в бизнес-блоге

Для кого публикации? Большинство из них написано для молодых продавцов, профессиональных менеджеров, опытных руководителей отделов и директоров фирм.

Авторские материалы эксперта помогут вам в проведении деловых переговоров с покупателями, привлечении новых прибыльных клиентов и увеличении объема торговли компании или прибыли.

Уникальные деловые статьи пишутся исходя из современных трендов, условий, запросов и персонального опыта автора. Подача информации легкая и на доступном языке. Если даже используются трудные и современные деловые термины, прилагаются разъяснения.

Каждая интересная статья – это маленькая деловая книга.

Читайте, изучайте и немедля внедряйте в свою работу.

После прочтения не забудьте в конце статьи оценить полезность материала. Наше кредо – авторитетность, экспертность и достоверность.