Консалтинг в сфере продаж
Виды консалтинга в продажах
Консультант
Формат
Стоимость
Создание отдела продаж
Развитие B2B продаж
Аудит системы продаж
Подбор руководителей
Этапы ведения консалтинга
Аудит
Разработка
Внедрение
Вопросы по оказании консалтинговых услуг
С помощью аналогий, расскажу, что такое консалтинговые услуги.
Зачем бизнесу консалтинг?
Чтобы быть здоровым, человек проходит медицинское обследование. Автомобилисты регулярно проходят ТО. Программисты чистят компьютеры от пыли и вирусов, делают апгрейд.
Чтобы быть в тренде и опередить конкурентов, внутри организации рекомендуется проводить обновление.
Для чего нужно проводить аудит?
Чтобы понять, чем и как лечить организм, делается рентген и тщательно изучаются анализы под микроскопом. Бизнес – это как живой организм.
Как часто приглашать консультантов?
Рекомендую регулярно приглашать консультантов, чтобы исправлять ошибки. Чем крупнее компания – тем чаще. И не ждите, пока совершите серьезный проступок или накопятся ошибки в процессах.
Стоимость консалтинговых услуг
Рыночная цена консалтинговых услуг в Москве и регионах:
- Создание или развитие отдела продаж – от 460 тысяч рублей.
- Аудит – от 180 тысяч рублей.
- Подбор руководителей – от 150 тысяч рублей и с гарантией.
Отрывок из видеоконференции
Выступление бизнес-консультанта на тему «Конкурентная разведка».
Консалтинг в области продаж
Виды консалтинговых услуг
Консалтинг в продажах:
- Консалтинг в сфере продаж
- Управленческий бизнес-консалтинг
- HR и управление персоналом
- Стратегическое планирование
- Маркетинг, продвижение продута
- Оценочная деятельность
- В области производства товаров и услуг
- Финансовый консалтинг
- Налоговый и юридический
- ИТ-консалтинг
Выбор консалтинговой компании
Изучайте компанию – в чем специализируется. Анализируйте отзывы и репутацию фирмы на рынке. Большую роль играют экспертные видеоматериалы и печатные издания консультантов.
Окончательное решение принимайте после того, как встретились с представителем консалтинговой фирмы.
