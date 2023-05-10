Консалтинг в продажах:

Консалтинг в сфере продаж

Оказываю консалтинговые услуги в сфере продаж и менеджмента – управленческий консалтинг по развитию вашего бизнеса.
Мурат Тургунов – эксперт по управлению продажами
Автор бестселлеров, статей, разработок
30+ лет опыта в управлении продаж
50+ успешных бизнес-проектов
Тренинги продаж
консалтинговые услуги бизнес продаж

Виды консалтинга в продажах

Форматы консалтинговых услуг для корпоративных клиентов, топ-менеджеров и собственников бизнеса.
01

Консультант

Практик в управлении продажами. Подбор специалистов по продажам и РОП – моя сильная сторона.
02

Формат

В зависимости от поставленных задач и пожеланий заказчика, выбирается офлайн или онлайн формат.
03

Стоимость

Окончательная стоимость каждого консалтингового проекта обсуждается с заказчиком при встрече.
бизнес консалтинг по продажам

Создание отдела продаж

Создаю результативные отделы продаж с нуля за короткий срок. Нанимаю, тестирую и обучаю персонал. Разработаю и внедрю работающих инструментов.
консалтинг отдела продаж

Развитие B2B продаж

Развиваю существующие отделы продаж или делаю «тюнинг». Оптимизирую бизнес-процессы. Дополнительно набираю, обучаю сотрудников. Помогу с ротацией.
консалтинг в сфере продаж

Аудит системы продаж

Проведу глубокий анализ для выявления ошибок в модели продаж. Предоставлю детальный отчет для исправления слабых и уязвимых мест в бизнесе.
Консалтинговые услуги подбор руководителя

Подбор руководителей

Найдем и привлечем опытных руководителей отдела продаж и топ-менеджеров в области продаж с опытом работы в вашей отрасли или схожей сфере.

Этапы ведения консалтинга

В договоре консалтинговых услуг четко прописывается этапы и сроки выполнения, перечень услуг и технические задания, условия передачи разработок и положение о конфиденциальности (NDA).
1

Аудит

Тщательно изучаются материалы и процессы для исправления ошибок.
2

Разработка

Для каждого заказчика материалы разрабатываются с нуля.
3

Внедрение

Без применения полученных методик и технологий, успеха не добиться.

Вопросы по оказании консалтинговых услуг

С помощью аналогий, расскажу, что такое консалтинговые услуги.

Зачем бизнесу консалтинг?

Чтобы быть здоровым, человек проходит медицинское обследование. Автомобилисты регулярно проходят ТО. Программисты чистят компьютеры от пыли и вирусов, делают апгрейд.

Чтобы быть в тренде и опередить конкурентов, внутри организации рекомендуется проводить обновление.

Для чего нужно проводить аудит?

Чтобы понять, чем и как лечить организм, делается рентген и тщательно изучаются анализы под микроскопом. Бизнес – это как живой организм.

Как часто приглашать консультантов?

Рекомендую регулярно приглашать консультантов, чтобы исправлять ошибки. Чем крупнее компания – тем чаще. И не ждите, пока совершите серьезный проступок или накопятся ошибки в процессах.

Стоимость консалтинговых услуг

Рыночная цена консалтинговых услуг в Москве и регионах:

  • Создание или развитие отдела продаж – от 460 тысяч рублей.
  • Аудит – от 180 тысяч рублей.
  • Подбор руководителей – от 150 тысяч рублей и с гарантией.

Отрывок из видеоконференции

Выступление бизнес-консультанта на тему «Конкурентная разведка».

Консалтинг в области продаж

Виды консалтинговых услуг

Консалтинг в продажах:

  • Консалтинг в сфере продаж
  • Управленческий бизнес-консалтинг
  • HR и управление персоналом
  • Стратегическое планирование
  • Маркетинг, продвижение продута
  • Оценочная деятельность
  • В области производства товаров и услуг
  • Финансовый консалтинг
  • Налоговый и юридический
  • ИТ-консалтинг

Выбор консалтинговой компании

Изучайте компанию – в чем специализируется. Анализируйте отзывы и репутацию фирмы на рынке. Большую роль играют экспертные видеоматериалы и печатные издания консультантов.

Окончательное решение принимайте после того, как встретились с представителем консалтинговой фирмы.

Выберите подходящую консалтинговую услугу, позвоните или отправьте нам запрос.

