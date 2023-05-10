Консалтинг в продажах:

Чтобы быть здоровым, человек проходит медицинское обследование. Автомобилисты регулярно проходят ТО. Программисты чистят компьютеры от пыли и вирусов, делают апгрейд.

Чтобы быть в тренде и опередить конкурентов, внутри организации рекомендуется проводить обновление.