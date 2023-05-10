Тренинг активных продаж для менеджеров
Тренинг-курс активных продаж для обучения продавцов и менеджеров b2b отдела.
Тренинг по активным продажам
Законы проведения классического корпоративного бизнес-курса по продажам.
01
Для кого
Программа курса предназначена для менеджеров по активным продажам.
02
Время
Чтобы овладеть нужными навыками, рекомендую отработать 2 дня/16 ч.
03
Формат
Формат уроков – интерактивный, навыковый мастер-класс.
Полный курс по b2b продажам
Программа курса будет разрабатываться после аудита под запросы заказчика. Цель – тренировка сотрудников техникам b2b продаж, устранение помех при общении с клиентами, увеличение количества и качества сделок.
1. Характеристики процесса сбыта
- Предложения рассматриваются коллективно
- Решение принимает ЛПР или ГПР
- Длительный цикл продаж – поэтапные встречи
- Значение репутации поставщика
2. Компетенция продавца
- Что должен знать, уметь профессионал
- Продавать «себя и компанию» вместе с продуктом
- Действенные способы устранения сомнений
- 10 правил высокоэффективных сейлзов
3. Подготовка к реальным продажам
- Позиционирование: сейлз – продукт – компания
- Правильный SWOT-анализ конкурентов
- Основные принципы работы с новыми покупателями
- Методы поиска заказчиков. Алгоритм поисковых систем
- Как составить досье на потенциального закупщика
- Разработка инструментов продаж: КП, маркетинговые пакеты, продающие письма
4. Холодные звонки
- Психология первичного контакта с собеседником
- Структура телефонного разговора: принцип 7П
- Преодоление секретарского барьера: точки входа
- Факторы, влияющие на эффективность общения. Методы влияния
- Навыки подстройки: подстройка – ведение – результат
- Диагностика сомнений на этапе диагностики
- Первичное выявление, подтверждение потребности
5. Организация встречи
- Сбор информации, прояснение интересов
- Изучение критериев выбора закупщиков, выбирающих из нескольких предложений
- Позиционирование и отстройка от конкурентов
- Выход на лиц, принимающих решения (ЛПР)
- Деловая беседа с группой принятия решений (ГПР)
- Сбор сведений о роли людей в организации
- Рассмотрение сложных типовых ситуаций в переговорах
6. Переговоры с ЛПР/ГПР
- Начало: типичные ошибки переговорщика
- Коммуникация: оценка, пристройка, действие
- Конкурентные преимущества поставщика: как преподнести их
- Вопросы для выявления потребностей
- Объективные, субъективные потребности
- Умение слушать, слышать оппонента
- Нацеливание аргументации на типы закупщиков
- Презентация от которого невозможно отказаться
7. Согласование условий
- Подача информации в удобной для собеседника форме
- Техника работы с возражениями, отговорками
- Обсуждение ценового вопроса: выигрышные стили
- Завершение. Получение обязательства от другой стороны
8. Постпродажное сопровождение
- «Дожим» клиента: основные рекомендации по снижению отказов
- Затягивание платежей: возвращение долгов
- Урегулирование претензий, рекламаций, жалоб
- Эффективное обслуживание.
- Выстраивание долгосрочных отношений