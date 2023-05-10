Тренинг активных продаж для менеджеров

Тренинг-курс активных продаж для обучения продавцов и менеджеров b2b отдела.
Мурат Тургунов – эксперт по управлению b2b продажами
тренинг активных продаж курсы

Тренинг по активным продажам

Законы проведения классического корпоративного бизнес-курса по продажам.
01

Для кого

Программа курса предназначена для менеджеров по активным продажам.

02

Время

Чтобы овладеть нужными навыками, рекомендую отработать 2 дня/16 ч.

03

Формат

Формат уроков – интерактивный, навыковый мастер-класс.

Полный курс по b2b продажам

Программа курса будет разрабатываться после аудита под запросы заказчика. Цель – тренировка сотрудников техникам b2b продаж, устранение помех при общении с клиентами, увеличение количества и качества сделок.

1. Характеристики процесса сбыта

  • Предложения рассматриваются коллективно
  • Решение принимает ЛПР или ГПР
  • Длительный цикл продаж – поэтапные встречи
  • Значение репутации поставщика

2. Компетенция продавца

  • Что должен знать, уметь профессионал
  • Продавать «себя и компанию» вместе с продуктом
  • Действенные способы устранения сомнений
  • 10 правил высокоэффективных сейлзов

3. Подготовка к реальным продажам

  • Позиционирование: сейлз – продукт – компания
  • Правильный SWOT-анализ конкурентов
  • Основные принципы работы с новыми покупателями
  • Методы поиска заказчиков. Алгоритм поисковых систем
  • Как составить досье на потенциального закупщика
  • Разработка инструментов продаж: КП, маркетинговые пакеты, продающие письма

4. Холодные звонки

  • Психология первичного контакта с собеседником
  • Структура телефонного разговора: принцип 7П
  • Преодоление секретарского барьера: точки входа
  • Факторы, влияющие на эффективность общения. Методы влияния
  • Навыки подстройки: подстройка – ведение – результат
  • Диагностика сомнений на этапе диагностики
  • Первичное выявление, подтверждение потребности

5. Организация встречи

  • Сбор информации, прояснение интересов
  • Изучение критериев выбора закупщиков, выбирающих из нескольких предложений
  • Позиционирование и отстройка от конкурентов
  • Выход на лиц, принимающих решения (ЛПР)
  • Деловая беседа с группой принятия решений (ГПР)
  • Сбор сведений о роли людей в организации
  • Рассмотрение сложных типовых ситуаций в переговорах

6. Переговоры с ЛПР/ГПР

  • Начало: типичные ошибки переговорщика
  • Коммуникация: оценка, пристройка, действие
  • Конкурентные преимущества поставщика: как преподнести их
  • Вопросы для выявления потребностей
  • Объективные, субъективные потребности 
  • Умение слушать, слышать оппонента
  • Нацеливание аргументации на типы закупщиков
  • Презентация от которого невозможно отказаться

7. Согласование условий

  • Подача информации в удобной для собеседника форме
  • Техника работы с возражениями, отговорками
  • Обсуждение ценового вопроса: выигрышные стили
  • Завершение. Получение обязательства от другой стороны

8. Постпродажное сопровождение

  • «Дожим» клиента: основные рекомендации по снижению отказов
  • Затягивание платежей: возвращение долгов
  • Урегулирование претензий, рекламаций, жалоб
  • Эффективное обслуживание.
  • Выстраивание долгосрочных отношений

Контакты

+7(964)638-10-01
pr@turgunov.ru
WhatsApp
Telegram

