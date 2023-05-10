Книги по продажам и менеджменту
Авторские книги по продажам и менеджменту
Отзывы коллег о книгах эксперта
Игорь Манн
Поверьте мне. Очень полезно.
Радислав Гандапас
Прочитайте эту книгу и станьте успешным и вдохновляющим руководителем. Таким, каких добровольно не бросают.
Андрей Парабеллум
Пошаговое руководство к тому, чтобы не только не проиграть своим конкурентам, а выйти из борьбы победителем.
Дамир Халилов
Она о том, что значит быть руководителем, как работать с командой, об ответственности настоящего капитана бизнеса.
Сергей Азимов
Очень искренно. Чудесное сочетание конкретики, помноженной на философию человечного отношения к людям.
Андрей Веселов
Хорошая книга. Изобилует интересными нетривиальными цитатами.
Книги для менеджеров и руководителей
Для руководителей
«Первый после бога» — руководство для руководителей, предпринимателей по управлению и лидерству.
Для продавцов
«Партизанские продажи» — пособие для менеджеров по продажам в ситуации с длинным циклом сделки.
Для продажи услуг
«Продажи невидимого» — все этапы продаж профессиональных b2b-услуг крупным корпоративным клиентам.
Для начинающих
«Восточный продавец» и «Анти-Наполеон» — для начинающих менеджеров, которые планируют делать карьеру с нуля.
Видео о книге «Партизанские продажи»
Как читать книги по продажам и менеджменту?
Читаем и внедряем
О деловой литературе по продажам или менеджменту не говорят: понравилась или нет. Разумно будет сказать, какие новые знания получил и что буду внедрять в работу.
Из каждой книги старайтесь брать максимум новых инструментов.
Чтобы освоить актуальные материалы для саморазвития, недостаточно изучать отзывы о книге и рекомендации читателей. У каждого бизнесмена есть любимый настольный учебник.
Каждый человек имеет багаж знаний и опыта. Исходя из этого, читатель подбирает материалы для изучения.
Что читаете?
Читаются классические художественные издания, а профессиональные изучаются. Полученные сведения внедряются в профессию для достижения успеха и повышения прибыли.
Поэтому при наборе персонала разумно задавать вопросы о том, что они читают или изучают.
HR-специалистам, руководителям отделов рекомендую использовать следующие вопросы при подборе персонала.
Задавайте их при найме работников, начальников среднего уровня, маркетологов, финансистов и других ключевых сотрудников:
- Назовите любимые книги для менеджеров по продажам
- Какие издания для управленцев готовы порекомендовать?
- Какие книги для директоров прочитали в этом году?
- Какую литературу для предпринимателей предпочитаете?
Подобное интервью поможет составить портрет идеального кандидата и оценить интеллектуальный уровень.
Книги по менеджменту
Руководители должны изучать литературу по менеджменту, лидерству и управлению персоналом.
Эти знания руководителям необходимо применять в своей управленческой практике.
Вот несколько популярных тем, которые можно найти в книгах для руководителей:
- Управление временем и приоритетами.
- Мотивация сотрудников и создание эффективной команды.
- Развитие лидерских качеств руководителей.
- Управление конфликтами и разрешение проблем.
- Коммуникационные навыки и умение вести эффективные переговоры.
- Развитие стратегического мышления и планирования.
- Инновационное мышление и умение внедрять изменения успешно.
- Управление проектами и достижение поставленных целей.
- Развитие навыков решения проблем и принятия решений.
- Создание и поддержание позитивной корпоративной культуры.
Печатное издание
Один предпочитает использовать традиционные бумажные источники знаний, другой — электронные. Некоторые скачивают пиратскую копию, не подозревая, что занимаются воровством.
Тут формат не важен. Важна суть: что читатель приобрел и применил на практике.
На Востоке в старину ворам отрубали сначала одну руку. За повторные грехи — вторую. А если вор украл книгу, помиловали. Считалось, что заблудший воровал, чтобы стать истинным человеком.
Личная библиотека
В наше время существует конкуренция не только между товарами, услугами и компаниями, но и между торговыми представителями.
Современные потребители стали крайне придирчивыми. Теперь им нужны не просто продавцы, а эксперты — интеллигентные партнеры, с которыми хочется обсудить проблемы в рамках поставленных задач.
Чтобы выделиться среди толпы себе подобных, сотрудник должен постоянно работать над собой. Для этого посещать тренинги продаж, курсы, семинары, учиться у опытных экспертов.
Цель – приобрести навыки по продажам, маркетингу, менеджменту или заняться личным развитием.
Поэтому каждый профессионал обязан иметь личную библиотеку. В компаниях рекомендуется создать корпоративную библиотеку, разработать список литературы, регламент изучения бестселлеров.
Книги по продажам
Менеджеры должны постоянно повышать свою квалификацию, изучая литературу по продажам, переговорам и маркетингу.
Важно применять полученные знания на практике, чтобы сделать работу с клиентами более эффективной.
Вот несколько популярных тем, которые можно прочитать в книгах для менеджеров по продажам:
- Техники продаж и переговоров.
- Управление отношениями с клиентами.
- Анализ рынка и конкурентов.
- Методы управления временем.
- Работа с возражениями и отказами клиентов.
- Планирование и организация работы с продажами.
- Построение эффективной команды продаж.
- Развитие навыков лидерства и мотивации персонала.
- Формирование и улучшение коммуникативных навыков.
- Применение технологий и инструментов автоматизации продаж.