Лучшие авторские книги по продажам для менеджеров. И книга по менеджменту для руководителей и собственников.
Мурат Тургунов – бизнес-эксперт, автор книг
Авторские книги по продажам и менеджменту

Представляю свои авторские книги, которые помогут освоить ключевые навыки и подходы в сфере продаж, менеджмента, переговоров, маркетинга, лидерства и управления персоналом.
Первый после бога
Продажи невидимого
Партизанские продажи
Восточный продавец
Анти-Наполеон
«Первый после бога. Не будьте просто начальником»

В эпоху парусного флота моряки величали своих капитанов первыми после бога, вверяя им свои жизни.

Эта метафора прекрасно отражает суть книги для предпринимателей, топ-менеджеров, руководителей компаний и собственников бизнеса.

Бизнес подобен кораблю: чтобы не было бунтов, все должны работать с удовольствием и добиваться успеха.

Ключевые мысли книги:

  1. Лидерство и ведение людей за собой к намеченной цели
  2. Удержание авторитета руководителя
  3. Правила подбора и увольнения сотрудников
  4. Создание боевой команды с нуля
  5. Маркетинговая стратегия «Метод пять пальцев»
  6. Эффективное управление продажами
  7. Материальная, нематериальная мотивация и многое другое.

Книга по менеджменту поможет вам стать настоящим капитаном своего «бизнес-корабля». Цель — уверенно вести бизнес по намеченному курсу, преодолевая препятствия и увеличить прибыль предприятия.

Издательство «Альпина PRO», в 2-х изданиях.

Подробнее о книге здесь…

«Продажи невидимого. Продавать услуги легко, если знать как»

Первая книга на тему продажи услуг в секторе b2b, изданная в России. Написана для продавцов, которые занимаются активными продажами услуг корпоративным клиентам в b2b-сегменте.

При реализации товаров стороны заключили контракт — и их отношения закончились. А при продаже «воздуха», как только появилась договоренность с заказчиком, начинается «головная боль».

В этом случае эксперт продает надежду. А заказчик доверяет и принимает качество продукта только после того, как попробует. Поэтому реализация услуг считается сложной, но интересной работой.

Ключевые идеи книги:

  1. Поиск клиентов и холодные звонки
  2. Техника продаж услуг крупным клиентам
  3. Правила деловой переписки
  4. Правила презентации услуг корпоративным клиентам
  5. Ведение переговоров с лицами, принимающими решения
  6. Заключение сделки на большую сумму

Издательство «Питер», в 2 изданиях.

Подробнее о книге здесь…

«Партизанские продажи. Как увести клиента у конкурентов»

Настольная книга для менеджеров по продажам, которые занимаются сложным и длинным циклом сделки в высококонкурентной среде.

Ключевые мысли из книги:

  1. Подготовка к продажам
  2. Правила бизнес-разведки
  3. Досье на клиентов и конкурентов
  4. Активные продажи в конкурентной среде
  5. Преодолении секретарского барьера
  6. Выход на лиц, принимающих решения (ЛПР)
  7. Портрет и психология ЛПР
  8. Переговоры с группой принятия решения (ГПР)

Издательство «Альпина Паблишер», в 10 изданиях.

Подробнее о книге здесь…

«Восточный продавец: Искусство продаж»

«Восточный продавец: Искусство продаж» — книга о классических продажах.

Автор подробно раскрывает такие темы, как поиск потенциальных покупателей, установление контактов, ведение переговоров, работа с возражениями и т.д.

Рекомендуется к прочтению менеджерам дебютантам. Подробнее о книге здесь…

«Анти-Наполеон. Как делать карьеру»

В начале карьеры молодым работникам не хватает опыта и знаний, чтобы уверенно трудиться на новом рабочем месте.

Книгу рекомендуется прочесть новоиспеченным молодым специалистам, которым нужен карьерный рост.

В этой книге читатель найдет основы делового этикета и общения, имиджа, тайм-менеджмента.

Еще информацию о том, как обуздать собственное время, вести диалог на высшем уровне, убеждать собеседника.

Получит информацию, куда и как устроиться на перспективную работу с возможностью карьерного роста.

Подробнее о книге здесь…

Отзывы коллег о книгах эксперта

Известные российские тренеры и консультанты рекомендуют книги автора.
Игорь Манн маркетолог тренер
Радислав Гандапас бизнес-тренер
Андрей Парабеллум бизнес-коуч
Дамир Халилов SMM-специалист
Сергей Азимов тренер продаж
Андрей Веселов консультант

Игорь Манн

Поверьте мне. Очень полезно.

«Первый после бога»

Радислав Гандапас

Прочитайте эту книгу и станьте успешным и вдохновляющим руководителем. Таким, каких добровольно не бросают.

«Первый после бога»

Андрей Парабеллум

Пошаговое руководство к тому, чтобы не только не проиграть своим конкурентам, а выйти из борьбы победителем.

«Партизанские продажи»

Дамир Халилов

Она о том, что значит быть руководителем, как работать с командой, об ответственности настоящего капитана бизнеса.

«Первый после бога»

Сергей Азимов

Очень искренно. Чудесное сочетание конкретики, помноженной на философию человечного отношения к людям.

«Первый после бога»

Андрей Веселов

Хорошая книга. Изобилует интересными нетривиальными цитатами.

«Первый после бога»

Для руководителей

«Первый после бога» — руководство для руководителей, предпринимателей по управлению и лидерству.

Для продавцов

«Партизанские продажи» — пособие для менеджеров по продажам в ситуации с длинным циклом сделки.

Для продажи услуг

«Продажи невидимого» — все этапы продаж профессиональных b2b-услуг крупным корпоративным клиентам.

Для начинающих

«Восточный продавец» и «Анти-Наполеон» — для начинающих менеджеров, которые планируют делать карьеру с нуля.

Как читать книги по продажам и менеджменту?

Читаем и внедряем

О деловой литературе по продажам или менеджменту не говорят: понравилась или нет. Разумно будет сказать, какие новые знания получил и что буду внедрять в работу.

Из каждой книги старайтесь брать максимум новых инструментов.

Чтобы освоить актуальные материалы для саморазвития, недостаточно изучать отзывы о книге и рекомендации читателей. У каждого бизнесмена есть любимый настольный учебник.

Каждый человек имеет багаж знаний и опыта. Исходя из этого, читатель подбирает материалы для изучения.

Что читаете?

Читаются классические художественные издания, а профессиональные изучаются. Полученные сведения внедряются в профессию для достижения успеха и повышения прибыли.

Поэтому при наборе персонала разумно задавать вопросы о том, что они читают или изучают.

HR-специалистам, руководителям отделов рекомендую использовать следующие вопросы при подборе персонала.

Задавайте их при найме работников, начальников среднего уровня, маркетологов, финансистов и других ключевых сотрудников:

  • Назовите любимые книги для менеджеров по продажам
  • Какие издания для управленцев готовы порекомендовать?
  • Какие книги для директоров прочитали в этом году?
  • Какую литературу для предпринимателей предпочитаете?

Подобное интервью поможет составить портрет идеального кандидата и оценить интеллектуальный уровень.

Книги по менеджменту

Руководители должны изучать литературу по менеджменту, лидерству и управлению персоналом.

Эти знания руководителям необходимо применять в своей управленческой практике.

Вот несколько популярных тем, которые можно найти в книгах для руководителей:

  1. Управление временем и приоритетами.
  2. Мотивация сотрудников и создание эффективной команды.
  3. Развитие лидерских качеств руководителей.
  4. Управление конфликтами и разрешение проблем.
  5. Коммуникационные навыки и умение вести эффективные переговоры.
  6. Развитие стратегического мышления и планирования.
  7. Инновационное мышление и умение внедрять изменения успешно.
  8. Управление проектами и достижение поставленных целей.
  9. Развитие навыков решения проблем и принятия решений.
  10. Создание и поддержание позитивной корпоративной культуры.

Печатное издание

Один предпочитает использовать традиционные бумажные источники знаний, другой — электронные. Некоторые скачивают пиратскую копию, не подозревая, что занимаются воровством.

Тут формат не важен. Важна суть: что читатель приобрел и применил на практике.

На Востоке в старину ворам отрубали сначала одну руку. За повторные грехи — вторую. А если вор украл книгу, помиловали. Считалось, что заблудший воровал, чтобы стать истинным человеком.

Личная библиотека

В наше время существует конкуренция не только между товарами, услугами и компаниями, но и между торговыми представителями.

Современные потребители стали крайне придирчивыми. Теперь им нужны не просто продавцы, а эксперты — интеллигентные партнеры, с которыми хочется обсудить проблемы в рамках поставленных задач.

Чтобы выделиться среди толпы себе подобных, сотрудник должен постоянно работать над собой. Для этого посещать тренинги продаж, курсы, семинары, учиться у опытных экспертов.

Цель – приобрести навыки по продажам, маркетингу, менеджменту или заняться личным развитием.

Поэтому каждый профессионал обязан иметь личную библиотеку. В компаниях рекомендуется создать корпоративную библиотеку, разработать список литературы, регламент изучения бестселлеров.

Книги по продажам

Менеджеры должны постоянно повышать свою квалификацию, изучая литературу по продажам, переговорам и маркетингу.

Важно применять полученные знания на практике, чтобы сделать работу с клиентами более эффективной.

Вот несколько популярных тем, которые можно прочитать в книгах для менеджеров по продажам:

  1. Техники продаж и переговоров.
  2. Управление отношениями с клиентами.
  3. Анализ рынка и конкурентов.
  4. Методы управления временем.
  5. Работа с возражениями и отказами клиентов.
  6. Планирование и организация работы с продажами.
  7. Построение эффективной команды продаж.
  8. Развитие навыков лидерства и мотивации персонала.
  9. Формирование и улучшение коммуникативных навыков.
  10. Применение технологий и инструментов автоматизации продаж.

