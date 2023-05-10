В эпоху парусного флота моряки величали своих капитанов первыми после бога, вверяя им свои жизни.

Эта метафора прекрасно отражает суть книги для предпринимателей, топ-менеджеров, руководителей компаний и собственников бизнеса.

Бизнес подобен кораблю: чтобы не было бунтов, все должны работать с удовольствием и добиваться успеха.

Ключевые мысли книги:

Лидерство и ведение людей за собой к намеченной цели Удержание авторитета руководителя Правила подбора и увольнения сотрудников Создание боевой команды с нуля Маркетинговая стратегия «Метод пять пальцев» Эффективное управление продажами Материальная, нематериальная мотивация и многое другое.

Книга по менеджменту поможет вам стать настоящим капитаном своего «бизнес-корабля». Цель — уверенно вести бизнес по намеченному курсу, преодолевая препятствия и увеличить прибыль предприятия.

Издательство «Альпина PRO», в 2-х изданиях.

