Книги по бизнесу

Лучшие бизнес-книги для корпоративной библиотеки: рейтинг топ деловой литературы.
Мурат Тургунов – бизнес-эксперт, автор бестселлеров
лучшие книги по бизнесу

Лучшие книги про бизнес

Список рекомендуемой бизнес-литературы для вашей корпоративной библиотеки будет регулярно пополняться.
В него войдут самые ценные и полезные книги про бизнес.
Спенсер Джонсон. Где мой сыр?
Спенсер Джонсон

Где мой сыр?

Эрик Райс. Бизнес с нуля
Эрик Райс

Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для тестирования идей и выбора бизнес-модели

Майкл Гербер. Малый бизнес:
Майкл Гербер

Малый бизнес: от иллюзий к успеху. Возвращение к мифу предпринимательства

Эдвард де Боно. Шесть шляп мышления
Эдвард де Боно

Шесть шляп мышления

Сбалансированная система показателей
Р. Каплан, Д. Нортон

Сбалансированная система показателей

Майк Мойер доли в стартапе
Майк Мойер

Как разделить доли в стартапе

Генри Минцберг. структура в кулаке
Генри Минцберг

Структура в кулаке: создание эффективной организации

48 законов власти
Роберт Грин

48 законов власти

Яна Франк Муза Чудовище
Яна Франк

Муза и Чудовище. Как организовать творческий труд

Келли Макгонигал Сила воли
Келли Макгонигал

Сила воли. Как развить и укрепить

Роберт Чалдини. Психология влияния
Роберт Чалдини

Психология влияния

Подсознание может всё
Джон Кехо

Подсознание может всё

Не работайте с м*даками
Роберт Саттон

Не работайте с м*даками. И что делать, если они вокруг вас

Эффективный коучинг. Майлз Дауни
Майлз Дауни

Эффективный коучинг

Эмоциональный интеллект Дэниел Гоулман
Дэниел Гоулман

Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ

книга Стратегическая сессия
К. Эртел, Л. Соломон

Стратегическая сессия: Как обеспечить появление прорывных идей

Джефф Сазерленд. Scrum скрам
Джефф Сазерленд

Scrum. Революционный метод управления проектами

Управление отделом продаж руководство
М. Джонстон, Г. Маршалл

Управление отделом продаж. Исчерпывающее руководство

Шпаргалки для боссов
Тимур Горяев

Шпаргалки для боссов. Жесткие и честные уроки управления

Почему они не работают
Сьюзен Фаулер

Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников

Энциклопедия менеджера
Р. Темплар, Р. Джей

Энциклопедия менеджера. Алгоритмы эффективной работы

Командный подход. Создание высокоэффективной
Дж. Катценбах, Д. Смит

Командный подход. Создание высокоэффективной организации

Стили менеджмента эффективные неэффективные
Ицхак Адизес

Стили менеджмента — эффективные и неэффективные

Питер Друкер. О профессии менеджера
Питер Друкер

О профессии менеджера

Жесткий менеджмент Кеннеди Дэн
Дэн Кеннеди

Жесткий менеджмент: Заставьте людей работать на результат

Продающие вопросы Пол Черри
Пол Черри

Продающие вопросы: Эффективный способ выяснить, чего действительно хотят ваши клиенты

Управление продажами Радмило Лукич
Радмило Лукич

Управление продажами

Первоклассный сервис конкурентное преимущество
Джон Шоул

Первоклассный сервис как конкурентное преимущество

Клиенты на всю жизнь
К. Сьюэлл, П. Браун

Клиенты на всю жизнь

СПИН-продажи Нил Рекхэм
Нил Рекхэм

СПИН-продажи

Практика продаж Рудольф Шнаппауф
Рудольф Шнаппауф

Практика продаж. Справочное пособие по всем ситуациям в сбыте

Краткий курс MBA
Б. Пирсон, Н. Томас

Краткий курс MBA. Практическое руководство по развитию ключевых навыков управления

Выступление в стиле TED
Донован Джереми

Выступление в стиле TED. Секреты лучших в мире вдохновляющих презентаций

добиться от сотрудников результатов
Брайан Коул Миллер

Как добиться от сотрудников максимальных результатов

Искусство войны. Сунь-Цзы
Сунь-Цзы

Искусство войны

Как читать бизнес-книги?

Основы бизнес-книг

Книги — самое правильное вложение в развитие человека. Читающий человек любит вступать в диалог с автором книги, а иногда спорить.

Готовые инструменты из книг

Бизнес-книги не только читаются. Бизнес-литературу изучают, анализируют, внедряют полезную информацию и инструментов в работу.

Выгода от чтения книг

Лучше детально изучить 10 полезных книг о бизнесе с нуля, чем быстро прочитать 100. Польза важнее, чем количество прочитанных книг.

Идеи из книг

Иногда, чтобы найти одну хорошую идею, придется «перелопатить» сотни книги по ведению бизнеса. Постоянно ищите полезные мысли в книгах. Основные принципы: изучение книг, поиск информации, конспектирование, практика и внедрение ключевых инструментов.

Бизнес-книги для корпоративной библиотеки

Корпоративная библиотека — это открытый стол идей, за который приглашен каждый сотрудник.

Читая хотя бы одну книгу в месяц, можно стать лучше многих из тех, кто этого не делает. Одну книгу в неделю — стать сильнее большинства конкурентов!

Заявка на консультацию

Contact form

Контакты

+7(964)638-10-01
pr@turgunov.ru
WhatsApp
Telegram

Книги для бизнеса

Книги для развития бизнеса

Книги делятся на познавательные и художественные. Если художественные книги читаем для души, то познавательные и научные книги – для внедрения и применения в работе.

Если знания не применять, то они становятся бесполезными.

В корпоративной библиотеке может быть художественная литература, особенно классика. Но, бизнес настолько прагматичен, что каждый потраченный рубль должен заработать минимум десять.

Корпоративная библиотека компании – это не просто полка из деловых книг. Туда входят электронные книги, инструкции, раздаточные материалы семинаров и конференций. То есть, любые материалы для развития навыков персонала.

О деловой литературе

Деловая литература — это книги, которые охватывают широкий круг тем, связанных с деловой деятельностью, включая теорию управления, практические советы для предпринимателей, истории успеха и неудач в мире бизнеса, еще исследования и аналитику в области экономики и финансов.

Работники, которые любят деловую литературу, сильно отличаются от других коллег. Их любит руководство. Клиентам и партнерам также приятно работать с ними.

В старину, вору отрубали руки. Но, если кто-то воровал книгу, его помиловали. Считалось, что он украл книгу, чтобы стать настоящим гражданином и полезным для общества.

В наши дни, в бизнесе и политике нужны не только кадры с опытом, но и интеллигентные сотрудники.

Именно, интересные и практичные книги помогут развивать навыки и мышление персонала компании.

Рейтинг топ бизнес-книг

Существует несколько способов составления рейтинга топ книг по бизнесу на основе отзывов.

Один из самых распространенных способов — это анализ отзывов пользователей на популярных книжных сайтах, таких как Amazon или Ozon, и вычисление средней оценки для каждой книги. Отборные книги с наивысшими оценками затем включаются в топ-лист.

Другой способ — это анализ отзывов на специализированных бизнес-ресурсах или блогах, где эксперты и профессионалы делятся своим мнением о книгах.

Эти рецензии могут быть более критичными и информативными, так как они написаны специалистами и практиками.

Еще рейтинги топ бизнес-книг могут формироваться на основе реализации и скачивания книг. Кто-то предпочитает покупать бумажные книги, а кто-то скачивает бесплатно в электронном виде.

Еще топ-лист зависит от их популярности среди читателей и влияния на бизнес-сообщество.

В итоге рейтинг топ бизнес-книг часто представляет собой смесь различных источников информации и мнений, которые помогают определить наиболее интересные и полезные книги для предпринимателей и бизнесменов.

Корпоративная библиотека

Прежде чем организовать корпоративную библиотеку, подумайте, какая цель стоит перед вами и как будете управлять этим процессом.

Библиотеку обязательно разделите на две категории – для руководителей и для всех работников.

В первую очередь, должна быть бизнес-литература по совершенствованию soft-skills у сотрудников фирмы. Популярные темы – это коммуникация и личная эффективность.

Обязательно должен быть ответственный сотрудник – то есть, хранитель или библиотекарь. Эту функцию, как правило, выполняет HR-менеджер или маркетолог организации.

Библиотекарь не только ведет учет книг. Главная задача – это продвижение идеи среди коллег. Еще, внедрение полученных знаний на практике. Как правило, здесь применяются те же бизнес-инструменты: мозговой штурм, обратная связь, отчетность.

Руководители должны понимать одну истину: компания – это как семья. Если в семье родители любят почитать книги, и дети начинают копировать их привычки.

Бизнес-литература и обучение

Бизнес-книга — это литературное произведение, предназначенное для того, чтобы помочь читателям развивать свои навыки и знания в области финансов, маркетинга, управления и других аспектов бизнеса.

В бизнесе существует термин «обучающая организация». Концепцию «обучающая организация» ввел Питер Сенге в 1995 году.

Принципы самообучающейся организации заключается в том, что со стороны руководства поощряются любые действия в компании с целью улучшения и внедрения.

Организация, которая тратит хотя бы 10% прибыли на обучение и формирование навыков сотрудников, смело может опередить своих конкурентов. С этой целью, в крупных компаниях создаются корпоративные университеты.

Если объединить популярные книги по бизнес психологии и обучение, то получится идеальная комбинация, которая поможет развиваться бизнесу и выделиться среди конкурентов.

Чтение бизнес-книг

Эффективность чтения бизнес-книг зависит от разных факторов, таких как личный график, скорость чтения, уровень понимания и применения прочитанного материала.

Рекомендуется читать по крайней мере одну бизнес-книгу в месяц, чтобы постоянно обновлять и расширять собственные знания и навыки.

Главное, чтобы вы уделяли достаточно времени на осмысление и применение прочитанного материала в практике, чтобы действительно извлекать максимальную выгоду от этого процесса.

Как правильно читать книги по бизнесу?

  1. Цели и ожидания. Прежде чем приступить к чтению книги, определитесь, чего вы ожидаете от неё. Сформулируйте свои цели и ожидания чётко и ясно.
  1. Активное чтение. Не просто читайте книгу, а активно работайте с текстом. Выделяйте ключевые мысли, делайте заметки, фиксируйте важные детали.
  1. Постановка задач. После того как вы прочитали очередную главу или раздел, задайте себе вопросы: что нового вы узнали и как можете использовать полученные знания в реальной жизни.
  1. Рефлексия. После того как закончите чтение книги, уделите время на то, чтобы обдумать и проанализировать прочитанное. Подумайте, какие мысли и идеи особенно понравились, какие вызвали наибольший отклик и какие из них готовы применить в своей жизни и работе.
  1. Применение на практике. Самое главное — это использовать полученные знания в реальной жизни. Попробуйте внедрить новые подходы, стратегии и методы в свою работу.
  1. Обсуждение с коллегами. Расскажите о прочитанных идеях и концепциях своим коллегам и друзьям. Поделитесь своими впечатлениями и предложите им свои размышления.

Чтение книг по бизнесу – это отличный способ развивать свои навыки и знания, поэтому следуйте этим простым советам, чтобы получить максимальную пользу от прочитанного.

Телеграм канал

Авторский телеграм-канал Мурата Тургунова о продажах, менеджменте и жизни на позитиве.

Подписывайтесь, будет много полезного контента!

Telegram-канал
книги по продажам менеджменту