Книги делятся на познавательные и художественные. Если художественные книги читаем для души, то познавательные и научные книги – для внедрения и применения в работе.

Если знания не применять, то они становятся бесполезными.

В корпоративной библиотеке может быть художественная литература, особенно классика. Но, бизнес настолько прагматичен, что каждый потраченный рубль должен заработать минимум десять.

Корпоративная библиотека компании – это не просто полка из деловых книг. Туда входят электронные книги, инструкции, раздаточные материалы семинаров и конференций. То есть, любые материалы для развития навыков персонала.