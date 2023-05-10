Пример. Собственник потратил много средств, сил и времени на продвижение продукта.

И вот потенциальные покупатели узнали о вас и начали обращаться к вам. Они звонят, пишут или приезжают. Но прибыль не растет.

Выясняется: когда они приходят к вам с деньгами, менеджеры не умеют их удерживать и правильно им продавать.

Только обученные и подготовленные сотрудники могут грамотно работать. Иногда одна фраза может в корне изменить отношение закупщиков.

Если потенциальные покупатели или особенно постоянные уходят, они обычно не возвращаются. А в условиях кризиса каждый из них на вес золота.

Поэтому задача начальника – систематически развивать навыки бойцов. Корпоративные обучающие мероприятия должны проходить по утвержденному плану.

Некоторые владельцы бизнеса затраты на развитие персонала указывают в разделе «Расходы», а не в статье «Инвестиции».

Чтобы поднимать компанию, опередить конкурентов, инвестируйте в развитие клиентов и техники b2b продаж. Результаты не заставят долго ждать.

Люди выбирают не только цену. Сейчас они хотят получить лучший сервис: оперативное решение их задач и общение с интеллигентными продавцами.