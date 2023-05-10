Развитие отдела продаж
Развитие отдела продаж в компаниях
Разработка плана и стратегии развития отдела продаж в организации.
Цель развития отдела продаж
Консалтинговая услуга по развитию отдела продаж необходима, если планируете выйти на новый, более высокий уровень.
В начале проекта заказчик дает ответы на следующие вопросы:
- какие изменения важны в первую очередь;
- за какой срок нужно внедрить все изменения;
- какие результаты ожидаются после завершения проекта;
- насколько можно увеличить объем продаж (реальный потенциал в %).
Помогу обойти конкурентов, увеличить продажи и прибыль компании.
Форматы и сроки исполнения
Составляется индивидуальный график ведения проекта. Сначала внедряются срочно-важные инструменты, которые принесут больше пользы.
Форматы работы — интервью, анкетирование. Онлайн или офлайн работа. Анализ данных. Обсуждение, в том числе с помощью удобных для всех средств связи.
В зависимости от поставленных задач, оперативности принятия решений и ожидаемых результатов, сроки работы над проектом составляют от 2 до 4 месяцев.
Цена вопроса
Стоимость консалтинговых услуг – от 390 тыс. рублей. Аудит включен в стоимость.
На цену влияют такие факторы, как:
- сложность бизнес-процессов;
- количество менеджеров;
- стили менеджмента;
- регион и сфера бизнеса.
О развитии отдела продаж
Выступление на тему «Развитие отдела продаж» для участников онлайн-форума.
Как развивать отдел продаж?
Система сбыта
План развития отдела продаж – это внутренний документ фирмы и является коммерческой тайной. Это шаги достижения успеха, изучение показателей и внедрение передовых технологий.
Штатное расписание — это логическая структура в организации. Задача – должностные обязанности не должны пересекаться.
Каждый сотрудник должен выполнять свои обязанности на своем посту на 100 %. Также нужна хорошо отлаженная коммуникация между сотрудниками. Если нарушится логика их взаимодействия, это приведет к потере заказчиков и прибыли.
Для составления плана развития отдела продаж, переведите все операции на цифры.
Легче управлять, когда можно измерить. Владелец бизнеса должен контролировать тенденции роста во всех направлениях.
Система сбыта любой фирмы включает в себя три элемента: продукт, кадры и процессы.
Продукт – изучение рынка, спроса, пожеланий потребителей и вывод инновационной продукции.
Команда – поиск, наем, оценка, мотивирование и развитие навыков продаж.
Процессы – постоянная оптимизация системы по требованиям современного ведения бизнеса.
Развитие навыков продаж
Пример. Собственник потратил много средств, сил и времени на продвижение продукта.
И вот потенциальные покупатели узнали о вас и начали обращаться к вам. Они звонят, пишут или приезжают. Но прибыль не растет.
Выясняется: когда они приходят к вам с деньгами, менеджеры не умеют их удерживать и правильно им продавать.
Только обученные и подготовленные сотрудники могут грамотно работать. Иногда одна фраза может в корне изменить отношение закупщиков.
Если потенциальные покупатели или особенно постоянные уходят, они обычно не возвращаются. А в условиях кризиса каждый из них на вес золота.
Поэтому задача начальника – систематически развивать навыки бойцов. Корпоративные обучающие мероприятия должны проходить по утвержденному плану.
Некоторые владельцы бизнеса затраты на развитие персонала указывают в разделе «Расходы», а не в статье «Инвестиции».
Чтобы поднимать компанию, опередить конкурентов, инвестируйте в развитие клиентов и техники b2b продаж. Результаты не заставят долго ждать.
Люди выбирают не только цену. Сейчас они хотят получить лучший сервис: оперативное решение их задач и общение с интеллигентными продавцами.
Масштабирование бизнеса
Внедрите в организации вертикальное и горизонтальное развитие отдела продаж. Вертикальное – это увеличение клиентской базы, выручки и чека с каждой сделки. А горизонтальное – расширение ассортимента продуктов и филиалов в регионах.
Проведите ABC-анализ базы. Выявите крупных и прибыльных, которые требуют особого внимания.
Проанализируйте географическое распределение существующих и новых потребителей, чтобы определить важные регионы.
Классифицируйте их по отраслям и ищите секторы, где можете стать ключевым игроком.
Географическое развитие – это филиальная сеть. Открытие представительств в регионах приводит к увеличению продаж. Определите прибыльную территорию и каналы продаж, чтобы сбалансировать ресурсы.
От сотрудничества в малоэффективных регионах вовремя нужно отказаться. Рекомендую делать акцент на тех, где спрос большой и есть крупные заказчики.
Комплексный подход и эффективные методы ведения партнеров приводят к росту прибыли фирмы.
Внедрение технологий
Современные методы продаж делятся на две категории:
Первая — это интернет-технологии. Сюда входят CRM-система, телефония, обработка базы данных, чат-боты и прочие.
Вторая категория – механизмы для ведения и развития бизнеса: показатели активности, отчетности, финансовые показатели, ROI, SWOT-анализ и прочие.
Клиенториентированный бизнес требует оперативности и аналитики. Если быстро не реагировать на обращения потребителей, изменения на рынке, можно проиграть конкурентам.
Аналитические инструменты дают понять, где и какие ошибки существуют. Вам остается вовремя исправлять их.
Внедрение новинок требует определенных средств и времени. Делать это нужно поэтапно, исходя из поставленных задач. Но только внедрения недостаточно. Продавцов необходимо подготовить, как правильно пользоваться инструментами.
Будьте готовы к сопротивлению со стороны подчиненных. Чтобы преодолеть его, их нужно мотивировать и показывать выгоду.
Современные способы не мода, а требование времени. От их применения всем участникам – партнерам и работникам – должно быть комфортно.
Готовые инструменты должны помочь улучшить взаимоотношения между департаментами, в итоге привести к росту продаж и масштабированию компании.
