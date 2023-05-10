Развитие отдела продаж

Комплексное развитие отдела продаж: аудит, оптимизация процессов, внедрение технологий и обучение сотрудников.
Мурат Тургунов – эксперт по управлению продажами
развитие отдела продаж

План развития отдела продаж

Рост показателей и повышение прибыли через развитие отдела продаж.
План

Аудит модели продаж компании для разработки новой стратегии.
Персонал

Подбор, ротация, обучение и точечная мотивация сотрудников.
Клиенты

ABC-анализ. Выявление причин прихода и ухода покупателей.

Стратегия развития отдела продаж

Консалтинговая услуга по развитию отдела продаж необходима, если планируете выйти на новый, более высокий уровень.
Аудит

Проведу аудит, найду ошибки в системе продаж и процессах работы с клиентами.
Оптимизация

Оптимизирую процессы для улучшения взаимодействий между департаментами.
Команда

Дополнительный набор или ротация персонала. Исправлю систему мотивации.
Разработка

Разработаю инструкции, скрипты продаж, отчетности, КП и структуру компании.
Обучение

Обучу менеджеров техникам продаж, руководителей – управлению персоналом.
Результат

В итоге получите обновленный отдел продаж с готовыми инструментами.

Развитие отдела продаж в компаниях

Разработка плана и стратегии развития отдела продаж в организации.

Цель развития отдела продаж

В начале проекта заказчик дает ответы на следующие вопросы:

  • какие изменения важны в первую очередь;
  • за какой срок нужно внедрить все изменения;
  • какие результаты ожидаются после завершения проекта;
  • насколько можно увеличить объем продаж (реальный потенциал в %).

Помогу обойти конкурентов, увеличить продажи и прибыль компании.

Форматы и сроки исполнения

Составляется индивидуальный график ведения проекта. Сначала внедряются срочно-важные инструменты, которые принесут больше пользы.

Форматы работы — интервью, анкетирование. Онлайн или офлайн работа. Анализ данных. Обсуждение, в том числе с помощью удобных для всех средств связи.

В зависимости от поставленных задач, оперативности принятия решений и ожидаемых результатов, сроки работы над проектом составляют от 2 до 4 месяцев.

Цена вопроса

Стоимость консалтинговых услуг – от 390 тыс. рублей. Аудит включен в стоимость.

На цену влияют такие факторы, как:

  • сложность бизнес-процессов;
  • количество менеджеров;
  • стили менеджмента;
  • регион и сфера бизнеса.

О развитии отдела продаж

Выступление на тему «Развитие отдела продаж» для участников онлайн-форума.

Контакты

+7(964)638-10-01
pr@turgunov.ru
Как развивать отдел продаж?

Система сбыта

План развития отдела продаж – это внутренний документ фирмы и является коммерческой тайной. Это шаги достижения успеха, изучение показателей и внедрение передовых технологий.

Штатное расписание — это логическая структура в организации. Задача – должностные обязанности не должны пересекаться.

Каждый сотрудник должен выполнять свои обязанности на своем посту на 100 %. Также нужна хорошо отлаженная коммуникация между сотрудниками. Если нарушится логика их взаимодействия, это приведет к потере заказчиков и прибыли.

Для составления плана развития отдела продаж, переведите все операции на цифры.

Легче управлять, когда можно измерить. Владелец бизнеса должен контролировать тенденции роста во всех направлениях.

Система сбыта любой фирмы включает в себя три элемента: продукт, кадры и процессы.

Продукт – изучение рынка, спроса, пожеланий потребителей и вывод инновационной продукции.

Команда – поиск, наем, оценка, мотивирование и развитие навыков продаж.

Процессы – постоянная оптимизация системы по требованиям современного ведения бизнеса.

Развитие навыков продаж

Пример. Собственник потратил много средств, сил и времени на продвижение продукта.

И вот потенциальные покупатели узнали о вас и начали обращаться к вам. Они звонят, пишут или приезжают. Но прибыль не растет.

Выясняется: когда они приходят к вам с деньгами, менеджеры не умеют их удерживать и правильно им продавать.

Только обученные и подготовленные сотрудники могут грамотно работать. Иногда одна фраза может в корне изменить отношение закупщиков.

Если потенциальные покупатели или особенно постоянные уходят, они обычно не возвращаются. А в условиях кризиса каждый из них на вес золота.

Поэтому задача начальника – систематически развивать навыки бойцов. Корпоративные обучающие мероприятия должны проходить по утвержденному плану.

Некоторые владельцы бизнеса затраты на развитие персонала указывают в разделе «Расходы», а не в статье «Инвестиции».

Чтобы поднимать компанию, опередить конкурентов, инвестируйте в развитие клиентов и техники b2b продаж. Результаты не заставят долго ждать.

Люди выбирают не только цену. Сейчас они хотят получить лучший сервис: оперативное решение их задач и общение с интеллигентными продавцами.

Масштабирование бизнеса

Внедрите в организации вертикальное и горизонтальное развитие отдела продаж. Вертикальное – это увеличение клиентской базы, выручки и чека с каждой сделки. А горизонтальное – расширение ассортимента продуктов и филиалов в регионах.

Проведите ABC-анализ базы. Выявите крупных и прибыльных, которые требуют особого внимания.

Проанализируйте географическое распределение существующих и новых потребителей, чтобы определить важные регионы.

Классифицируйте их по отраслям и ищите секторы, где можете стать ключевым игроком.

Географическое развитие – это филиальная сеть. Открытие представительств в регионах приводит к увеличению продаж. Определите прибыльную территорию и каналы продаж, чтобы сбалансировать ресурсы.

От сотрудничества в малоэффективных регионах вовремя нужно отказаться. Рекомендую делать акцент на тех, где спрос большой и есть крупные заказчики.

Комплексный подход и эффективные методы ведения партнеров приводят к росту прибыли фирмы.

Внедрение технологий

Современные методы продаж делятся на две категории:

Первая — это интернет-технологии. Сюда входят CRM-система, телефония, обработка базы данных, чат-боты и прочие.

Вторая категория – механизмы для ведения и развития бизнеса: показатели активности, отчетности, финансовые показатели, ROI, SWOT-анализ и прочие.

Клиенториентированный бизнес требует оперативности и аналитики. Если быстро не реагировать на обращения потребителей, изменения на рынке, можно проиграть конкурентам.

Аналитические инструменты дают понять, где и какие ошибки существуют. Вам остается вовремя исправлять их.

Внедрение новинок требует определенных средств и времени. Делать это нужно поэтапно, исходя из поставленных задач. Но только внедрения недостаточно. Продавцов необходимо подготовить, как правильно пользоваться инструментами.

Будьте готовы к сопротивлению со стороны подчиненных. Чтобы преодолеть его, их нужно мотивировать и показывать выгоду.

Современные способы не мода, а требование времени. От их применения всем участникам – партнерам и работникам – должно быть комфортно.

Готовые инструменты должны помочь улучшить взаимоотношения между департаментами, в итоге привести к росту продаж и масштабированию компании.

