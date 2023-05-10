Модель продаж — схема организации системы сбыта, работы персонала. Она в каждой компании уникальная, если даже похожие фирмы соревнуются в одном сегменте. Рекомендуется прописывать ее в корпоративной книге продаж.

Диагностика производится внутренними или внешними консультантами. Главная задача — выявление слабых и сильных сторон коммерческого департамента предприятия.

Когда можно думать о смене модели? Попробуйте поразмышлять над вопросами: