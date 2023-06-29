Переговоры — это деловое общение двух или более участников с целью достижения определенного соглашения, когда каждая сторона защищает интересы компании.

Беседу ведет тот, кто задает вопросы. Кто отвечает, выступает в качестве допрашиваемого. Сделку можно считать успешно завершенной, когда заключен контракт.

Этапы эффективного тренинга переговоров для менеджеров и руководителей отделов:

подготовка к переговорам;

эмоциональное состояние;

знание рынка, сегмента, конкурентов;

опыт в управлении проектами;

умение построить диалог с ЛПР;

ответы на возражения клиентов;

техника постановки вопросов;

личные качества переговорщика;

предугадывание хода разговора.

Виды переговоров:

очные;

групповые;

телефонные;

онлайн (дистанционно).

Тренинг переговоров в продажах разработается с нуля под задачи заказчика.

Успех переговорщика определяется его способностью: