Рыночная стоимость консалтинговой услуги по построению отдела продаж под ключ в Москве и регионах — от 100 тысяч рублей за услугу.

Одному заказчику для старта достаточно набрать двух менеджеров по продажам, другому требуются минимум пять продавцов, РОП и готовые инструменты, регламенты.

На цену и сроки выполнения услуг влияют такие факторы, как:

сфера бизнеса;

спрос потребителей;

конкурентное преимущество;

продукт, поставщики;

кадры из этого сегмента;

региональные особенности и прочие аспекты.

После завершения проекта бесплатно сопровождаю и консультирую в течение месяца.