Презентацию продукта надо создавать так, чтобы она воздействовала на все органы восприятия. Есть разные типы людей:

визуалы — отлично воспринимают информацию, которую видят;

аудиалы — прекрасно воспринимают через органы слуха;

кинестетики — их восприятие будет более полным через ощупывание или другие физические манипуляции с объектом;

дигиталы (дискреты) — им нужно логически осмысливать, рассуждать, чтобы хорошо запомнить.

Однако большинство людей все же воспринимают информацию, используя все органы чувств. Поэтому надо подготовить материалы к презентации, которые будут воздействовать на разные каналы восприятия.

Если продемонстрировать клиенту продукт со всех сторон, то есть дать ему возможность услышать, увидеть, потрогать, прочувствовать, он с большей готовностью вложит в него свои средства.

У Конфуция есть такая мысль: «Если ты расскажешь мне — я забуду. Если ты покажешь мне — я запомню. Но если ты дашь мне попробовать сделать самому — я пойму».

Именно по такому принципу должна строиться презентация: «Рассказываем — Показываем — Даем попробовать». Это самый эффективный и лучший инструмент маркетинга.

Если нарушить эту последовательность или убрать один из пунктов, может произойти следующее:

усвоится не все, а лишь часть показанного или рассказанного вами;

может быть нарушена целостность восприятия;

человек может запомнить некоторые яркие моменты презентации, но они сотрутся из памяти со временем без подкрепления.

А вот если была возможность попробовать сделать что-то, это надолго запомнится. На семинарах продаж мы учимся использовать в работе все эти моменты. Практика, отработка навыков и успех в работе.

Покупая товар, клиент больше мыслит логически, а намереваясь приобрести услугу, он хочет эмоционального подкрепления.

Если вы не пользовались сами продуктами компании, не участвовали в семинарах по продажам, то не сможете красочно, живо рассказать о них.