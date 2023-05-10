Мастер-класс «Партизанские продажи»

Эффективные методы продаж в условиях конкуренции с целью увеличения личных продаж менеджеров по активным продажам.
Мурат Тургунов - эксперт по управлению b2b продажами
тренинг книга партизанские продажи

Мастер-класс по партизанским продажам

Правила проведения корпоративного тренинга по партизанским продажам.
Для кого

Программа предназначена для менеджеров по активным продажам.

Продолжительность

Количество участников до 16 человек. Продолжительность – 2 дня/16 часов.

Формат

Обучение продавцов будет проходить в формате навыкового мастер-класса.

Программа авторского тренинга

Продавцы научатся анализировать сильные и слабые стороны в сравнении с конкурентами, добиваться личных встреч с лицами, принимающих решения и вести переговоры на уровне первых лиц.

1. Квадрант продавца

  • Подготовка к продажам
  • Планирование личного успеха
  • Портрет идеального продавца
  • 10 секретов высокоэффективных продавцов

2. Конкурентная разведка

  • Поиск клиентов: «Не ищите черную кошку!»
  • Как выбрать прибыльных клиентов
  • Конкурентная разведка в продажах, ее применение
  • Досье на конкурента, на клиента и на ЛПР
  • SWOT-анализ конкурентного преимущества компании

3. Коммерческое предложение

  • Типичные ошибки при составлении КП
  • Как отправить потенциальному клиенту КП
  • Создания Уникального Торгового Предложения
  • Как оказать воздействие на ЛПР и заинтересовать его
  • 5 важных составляющих идеального КП
  • 10 правил написания продающего делового письма

4. Холодные звонки ЛПР

  • Преодоление страха перед холодными звонками
  • Как прогнозировать возможные вопросы клиента
  • Преодоление секретарских и других барьеров
  • Как добраться до ЛПР и установить с ним контакт
  • Распространенные ошибки при с ЛПР
  • Как правильно отвечать на отговорки собеседника
  • «Продажа встреч» или легкий способ договориться

5. Подготовка к переговорам

  • Подготовка к переговорам и разработка стратегии
  • Определить, кто на самом деле принимает решения
  • Установление контакта с Группой Принятия Решения
  • Особенности ведения переговоров с ЛПР
  • 10 самых распространенных ошибок в переговорах 

6. Переговоры с ЛПР

  • Психология лиц, принимающих решения (ЛПР)
  • Выяснение мотивов относительно покупки
  • Торг по поводу цен и условий, аргументация
  • Реакция на каверзные вопросы, когда говорят: «НЕТ»
  • Умение показать выгоду, усилить заинтересованность
  • Как облегчить покупателю процесс принятия решения

7. Персональное позиционирование

  • Позиционирование продавца
  • Позиционирование: продавец-продукт-компания
  • Как продать себя дорого или экспертные продажи
  • Превращения своих недостатков в преимущества

8. «ТРИ П»: Пришел, Показал, Победил

  • Распределение ролей в групповой презентации
  • Презентация выгод, умение показать преимущества
  • Умение отвечать на провокационные вопросы
  • Установление контакта с большой аудиторией
  • Эффективная работа со слайдами

