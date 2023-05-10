Мастер-класс «Партизанские продажи»
Эффективные методы продаж в условиях конкуренции с целью увеличения личных продаж менеджеров по активным продажам.
Мастер-класс по партизанским продажам
Правила проведения корпоративного тренинга по партизанским продажам.
Для кого
Программа предназначена для менеджеров по активным продажам.
Продолжительность
Количество участников до 16 человек. Продолжительность – 2 дня/16 часов.
Формат
Обучение продавцов будет проходить в формате навыкового мастер-класса.
Программа авторского тренинга
Продавцы научатся анализировать сильные и слабые стороны в сравнении с конкурентами, добиваться личных встреч с лицами, принимающих решения и вести переговоры на уровне первых лиц.
1. Квадрант продавца
- Подготовка к продажам
- Планирование личного успеха
- Портрет идеального продавца
- 10 секретов высокоэффективных продавцов
2. Конкурентная разведка
- Поиск клиентов: «Не ищите черную кошку!»
- Как выбрать прибыльных клиентов
- Конкурентная разведка в продажах, ее применение
- Досье на конкурента, на клиента и на ЛПР
- SWOT-анализ конкурентного преимущества компании
3. Коммерческое предложение
- Типичные ошибки при составлении КП
- Как отправить потенциальному клиенту КП
- Создания Уникального Торгового Предложения
- Как оказать воздействие на ЛПР и заинтересовать его
- 5 важных составляющих идеального КП
- 10 правил написания продающего делового письма
4. Холодные звонки ЛПР
- Преодоление страха перед холодными звонками
- Как прогнозировать возможные вопросы клиента
- Преодоление секретарских и других барьеров
- Как добраться до ЛПР и установить с ним контакт
- Распространенные ошибки при с ЛПР
- Как правильно отвечать на отговорки собеседника
- «Продажа встреч» или легкий способ договориться
5. Подготовка к переговорам
- Подготовка к переговорам и разработка стратегии
- Определить, кто на самом деле принимает решения
- Установление контакта с Группой Принятия Решения
- Особенности ведения переговоров с ЛПР
- 10 самых распространенных ошибок в переговорах
6. Переговоры с ЛПР
- Психология лиц, принимающих решения (ЛПР)
- Выяснение мотивов относительно покупки
- Торг по поводу цен и условий, аргументация
- Реакция на каверзные вопросы, когда говорят: «НЕТ»
- Умение показать выгоду, усилить заинтересованность
- Как облегчить покупателю процесс принятия решения
7. Персональное позиционирование
- Позиционирование продавца
- Позиционирование: продавец-продукт-компания
- Как продать себя дорого или экспертные продажи
- Превращения своих недостатков в преимущества
8. «ТРИ П»: Пришел, Показал, Победил
- Распределение ролей в групповой презентации
- Презентация выгод, умение показать преимущества
- Умение отвечать на провокационные вопросы
- Установление контакта с большой аудиторией
- Эффективная работа со слайдами
Видео бизнес-консультанта
Интервью бизнес-тренера для телеканала Россия-1