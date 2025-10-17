Что такое тренинги по продажам?
Тренинги по продажам — это один из видов бизнес-образования для развития профессиональных навыков специалистов по продажам. Их цель — помочь участникам освоить передовые практики продаж, изучить и внедрить современные методы работы с клиентами.
Если простыми словами, на тренингах по продажам менеджеры отрабатывают навыки общения с покупателями с помощью упражнений, кейсов, деловых и ролевых игр. В бизнесе это называется soft skills.
В бизнес-образовании существуют термины «семинар», «мастер-класс», «курс», «лекция». Только навыковые тренинги по продажам проходят по циклу Колба. Эту модель обучения в 1984 году разработал американский психолог Дэвид Колб.
Если тренер не применяет эту модель, значит, это не совсем навыковый бизнес-тренинг. Поэтому выражение «читать тренинг» показывает отсутствие опыта в бизнес-образовании.
Какой формат бизнес-образования выбрать?
Восточная мудрость гласит: «Расскажи мне, и я быстро забуду; покажи мне — возможно, я запомню; но дай мне попробовать самому — обязательно научусь».
Обучение взрослых (андрогогика) происходит именно по этой философской пословице. Основные форматы бизнес-обучения:
- Семинар — формат «рассказа».
- Мастер-класс — эксперты с опытом показывают, как они делали.
- Тренинг — дается возможность попробовать с помощью деловых, ролевых игр, упражнений.
Есть классические исследования того, как степень запоминания информации зависит от выбранного формата.
Задача — не только получить полезные знания. Сотрудники компании должны освоить новые инструменты, применить полученные знания и технологии в работе.
Бизнес прагматичен. Мудрые предприниматели оплату за обучение персонала оформляют по статье «Инвестиция» вместо «Затраты». Потратив деньги, они ожидают увеличения продаж и приумножения капитала.
Поэтому тренинги для менеджеров по продажам считаются самыми популярными среди всех образовательных программ для бизнеса.
Не выбирайте бизнес-тренера по стоимости. Выбирайте эксперта, который поможет решить поставленные задачи.
Сколько стоит тренинг по продажам?
От чего зависит цена тренинга по продажам? На стоимость влияют конкретные факторы:
- Профессиональный уровень
Чем выше квалификация, опыт тренера, тем выше стоимость его услуг. Известные консультанты с хорошей репутацией, доказанной историей успеха могут взимать более высокую плату за услуги.
- Цена и ценность
Короткие курсы продолжительностью в несколько часов, на первый взгляд, дешевле, чем программы, рассчитанные на несколько дней или недель. Но в итоге длительное обучение обходится дешевле по стоимости за час.
- Размер и сложность состава группы
Если семинар проводится для большой группы или требует индивидуального подхода к каждому участнику, это отразится на цене.
- Дополнительные материалы
Раздаточные материалы, доступ к онлайн-ресурсам, консультация после занятий — это повлияет на стоимость.
- Местоположение
Цена семинара зависит от экономического положения, среднего уровня заработной платы в регионе, где он проводится. Поэтому тренинги по продажам в Москве, региональных городах России, СНГ отличаются по стоимости.
- Уникальность
Корпоративные тренинги по продажам для продавцов, разработанные специально для отдельной компании, с учетом конкретных потребностей, стоят дороже, чем стандартные тренинговые программы.
Какова стоимость корпоративных тренингов продаж?
Рыночная цена корпоративных тренингов в день может варьироваться в зависимости от спроса, предложения и популярности тренера:
- Новички — от 10 до 50 тысяч рублей.
- Опытные — от 50 до 100 тысяч рублей.
- Эксперты — от 100 до 200 тысяч рублей.
- Гуру — от 200 до 450 тысяч рублей.
Конечная цена формируется в соответствии с уникальными требованиями, конкретными задачами заказчика.
Тренинг эффективных продаж
Процесс корпоративного тренинга по продажам состоит из следующих шагов:
- Оценка потребностей
Чтобы лечить пациента, врачи обследуют, изучают анализы, рентгеновские снимки. Чтобы провести тренинг по технике продаж, сначала провожу аудит.
Для этого анализируются:
- скрипты, речевики;
- телефонные звонки;
- текущие процессы;
- структура организации;
- продукт, таран-товар;
- клиенты, конкуренты.
Далее провожу аудит навыков — диагностирую ошибки в работе коллег, определяю области для улучшения положения. Хорошо помогают тесты, прослушивание аудиозаписей звонков, наблюдение за поведением.
Врачи не могут прописать все лекарства подряд в надежде, что какая-то таблетка поможет. И я в роли тренера не обучаю всем навыкам подряд.
Часто клиентам рекомендую не трогать какие-то инструменты, которые работают эффективно. Лучше дать дополнительный инструмент, а не отбирать. Иначе это будет демотивировать менеджеров.
- Определение целей
С заказчиком определяем цели, итоговые ожидания. Самое распространенное пожелание — увеличение объема продаж. На втором месте — что-то новое.
На увеличение прибыли влияют внешние факторы: геополитика, законодательство, конкуренция, курс валюты, логистика и пр. Внутренние факторы: менеджмент, климат в компании, стоимость, цена, наличие товара, кадры, география и т.д.
Тренинг по управлению продажами — один из факторов влияния на рост компании, но не единственный. Поэтому не стоит считать «волшебной таблеткой» единоразовые занятия.
Правильная цель — улучшение навыков коммуникации, развитие уверенности менеджеров, освоение новых техник продаж. Часто после занятий участники получают эффект тимбилдинга. Для этого рекомендую пригласить сотрудников других отделов, бэк-офиса, чтобы вместе тренироваться.
- Разработка программы
Если решили обучить сотрудников для галочки — есть готовые программы для руководителей и продавцов. Если хотите, чтобы ваши бойцы научились правильно продавать, предпочтительнее заказать адаптированную программу тренинга.
Когда разрабатываю программу, учитываю пожелания заказчика, итоги аудита. Адаптирую готовые программы тренингов успешных продаж или разрабатываю с нуля. Дорабатываю лекции, презентации, упражнения, ролевые игры, примеры из практики, способы обратной связи.
Я должен четко знать, какой слушатель, где и как должен проявить свой потенциал. В итоге — с каким багажом знаний уйдет, что применит на практике после прохождения практикума.
- Фишки
Провожу интерактивный тренинг продаж, если группа небольшая. Идеальное количество участников — 12 человек. Легче разделить группу на две, три, четыре мини-группы. Максимальное количество участников — 20 человек. Если группа большая, провожу мастер-классы.
На тренингах по активным продажам использую различные техники обучения: игры, обсуждения, мозговой штурм, анализ ситуаций, демонстрацию, лекцию. Моя задача — обучить новым техникам и стратегиям продаж.
Отстающих продавцов подтягиваю с помощью инструментов коучинга. Частые проблемы — страх в продажах и неуверенность в себе.
- Оценка, обратная связь
Во время и после занятий провожу оценку, предоставляю обратную связь по производительности каждого участника. Это помогает коллегам понять свои сильные и слабые стороны, найти способы улучшить личные показатели.
Часто нахожу таланты из других отделов, бэк-офиса, рекомендую их перевести в коммерческий департамент.
-
Практическое применение
Сейлзы должны освоить, практиковать современные техники продаж, применять их в реальных ситуациях. Контроль внедрения навыков делегирую руководителю отдела продаж.
Они также могут получать дополнительную поддержку, сопровождение от меня для углубленного изучения темы.
- Посттренинговая поддержка
Оказываю дополнительную поддержку после занятий, чтобы менеджеры продолжали развиваться и достигать целей. Предоставлю уникальные раздаточные материалы для самостоятельного изучения.
Процесс индивидуален, подстраивается под уникальные нужды и цели команды.
Популярные темы для подготовки менеджеров
Какие техники и технологии отрабатываются на тренингах по оптовым продажам?
На тренингах по b2b-продажам обычно отрабатываются техники, технологии, которые помогают продавцам совершенствовать мастерство и повысить продуктивность. В итоге менеджеры научатся продавать лучше, чем конкуренты.
- Основы продаж
Подходит новичкам, чтобы овладеть базовыми компетенциями: коммуникация, установление контакта, составление предложений, закрытие сделок.
- Поиск клиентов
Новичкам особенно полезно узнать, где, как оперативно искать прибыльных покупателей.
- Установление контакта, коммуникация
Заказчики обращают мало внимания на эту квалификацию. Большие контракты начинаются с конструктивного диалога между сторонами:
- умение начать беседу с собеседником.
- правильно задавать вопросы;
- активно слушать собеседника;
- понимать потребности закупщиков;
- изучать их проблемы, находить подходящие решения.
- Продажи по телефону
Менеджеры по активным продажам научатся готовиться к холодным звонкам, составлять скрипты, преодолевать секретарский барьер, выходить на ЛПР — лиц, принимающих решения.
- Преодоление возражений
Это самая востребованная тема. Участники развивают следующие навыки::
- правильное реагирование на возражения закупщиков;
- обработка возражений и их преодоление;
- поиск решений, которые удовлетворят обе стороны;
- поиск убедительных аргументов, которые развеют сомнения, помогут решить проблемы и подтолкнут к покупке.
- Техники убеждения, аргументации
Переговорщики научатся использовать аргументы, доказательства, чтобы убедить покупателей в пользе продукта компании.
- Презентация, продающая демонстрация
Научу продавцов уверенно, убедительно представлять продукт, услугу потенциальным клиентам. Менеджеры научатся отвечать на возражения в ходе презентации, поддерживать заинтересованность новых покупателей, профессионально презентовать свойства, характеристики, особенности, преимущества товара.
- Ведение переговоров
Если тренинг по технологиям продаж — вкусное блюдо, то переговоры — главный ингредиент. И не важно, очные или телефонные встречи.
В ходе обучения продавцы развивают мастерство успешных переговоров, включая умение достигать согласия, находить взаимовыгодные решения. Самые распространенные темы — психология переговоров с ЛПР, обсуждение ценового вопроса.
- Техника задавания вопросов
В беседе главный тот, кто задает вопросы. Здесь применяем принцип Парето — 20/80. Соотношение может быть 30/70, 40/60. Но продавец не должен тараторить, говорить больше. Его задача — задавать правильные вопросы, внимательно слушать, чтобы понять боли потенциального покупателя.
- Коммерческое предложение
Продавцы не только научатся составлять эффективные коммерческие предложения, но и правильно реагировать, когда говорят: «Пришлите свое КП на сайт@инфо.ру».
Разработать Уникальное Торговое Предложение (УТП), продавать через текст — особое искусство.
- Деловое общение по телефону
Отработаем правила телефонного этикета, культуру делового общения, громкость, темп речи во время беседы, разговор без слов и фраз-паразитов.
- Деловая переписка
Если есть возможность, рекомендую встречаться с клиентом. Если нет — лучше звонить по телефону. На крайний случай или для отправки файлов можно писать письмо.
На тренинге изучаем правила составления, оформления делового письма и методы убеждения с помощью текста.
- Техника закрытия сделки
Отработка рабочих инструментов: как эффективно завершать сделку, задавать вопросы для получения согласия оппонента, приводить к итоговому действию, подписанию контракта.
Помимо привычных тем, менеджеров рекомендую обучать другим soft skills компетенциям.
- Управление временем
Менеджеры научатся:
- распределять время;
- составлять планы, находить приоритеты в делах;
- определять важные задачи, которые приведут к достижению целей;
- организовывать свою активность для максимальной производительности.
- Ораторское искусство
Важно не только то, что говорит продавец, но и как он говорит. Красивая речь — лучший инструмент для убеждения собеседника. Рекомендую заказать курс публичного выступления.
- Управление эмоциями
Обязательно обучайте сотрудников отдела продаж управлять эмоциями, контролировать свое поведение в стрессовых ситуациях, оставаться спокойными и уверенными.
Профессиональные продавцы обязаны чувствовать чужие эмоции, контролировать собственные эмоциональные реакции, чтобы не допустить негативного влияния на личные продажи.
- Развитие лидерских качеств
Зачем продавцам лидерские качества? Чтобы вести конструктивный диалог, строить отношения с клиентами, управлять командой на презентациях, достигать поставленных целей.
- Мотивационные тренинги
Периодически необходимо мотивировать персонал к подвигам, повышать уверенность в себе, учить справляться со стрессом, вызовами напряженной работы.
Тренинги по увеличению продаж охватывают множество других компетенций. Темы варьируются в зависимости от конкретных потребностей, целей предприятия, персонала. Например — использование CRM-системы, анализ воронки продаж, как перевести постоянных клиентов в ключевых по ABC-анализу и т.д.
Где лучше проводить занятия?
Выбор лучшего места для проведения тренингов по продажам для продажников зависит от различных факторов: географическое расположение, доступность, бюджет, специфические потребности организации. Вот несколько общих рекомендаций:
- Собственный офис
В некоторых компаниях, чтобы сэкономить, занятия проводят в офисе. Это худший вариант из всех возможных. Телефонные звонки, рабочие процессы, сотрудники других департаментов и бэк-офиса отвлекают от основной цели — изучения материалов.
Во время перерыва, вместо того чтобы отдыхать от интеллектуальной работы, коллеги включают компьютеры, проверяют CRM, входящие письма.
- Учебный центр
Бюджетное удобное место. Рекомендация: аудитория должна быть просторной, оборудованной. Столы, парты не понадобятся для проведения игровых тренингов продаж. Флипчарт или доска, экран, хороший проектор, кулер для воды — то, что нужно.
- «Пещера премиум-класса»
Специализированные конференц-залы при отелях, конференц-центрах. Такие места обычно имеют хорошую инфраструктуру, здесь предоставляются услуги, такие как кейтеринг, присутствует профессиональный персонал.
- Загородный дом
Если бюджет позволяет, два-три дня интересного тренинга по продажам в загородных домах отдыха, пансионатах — идеальный вариант. Проведение обучающих мероприятий на природе добавит атмосферы, персонал отвлечется от повседневных дел, городской суеты. Вдобавок получите эффект тимбилдинга.
- Виртуальные семинары
В свете последних событий видеотренинги по продажам стали более популярными. Они позволяют проводить тренинги онлайн, без необходимости физического присутствия. Такой формат является удобным для крупных компаний с распределенной географией филиалов, для работников, которые могут подключиться к занятиям из любого города.
Выбор места проведения занятий зависит от потребностей, возможностей компании. Важно выбрать то комфортное место, которое обеспечит полное погружение в процесс обучения, без отвлекающих факторов.
Почему сотрудники не хотят учиться?
Есть несколько возможных причин сопротивления, отсутствия у персонала желания учиться:
- Недостаток мотивации.
Руководители не смогли донести идею, и сотрудники не видят ценности в обучении, поэтому считают, что уже достаточно знают о процессах.
Я часто слышу фразу «Я всё знаю», но ни разу не слышал фразу «Я всё умею».
- Фокус на результате.
Профессиональные продавцы ориентируются на достижение конкретных результатов и считают, что потраченное время на обучение лучше использовано для выполнения конкретных и непосредственных задач.
- Отсутствие времени.
Некоторые «профессионалы» считают, что у них недостаточно времени для учебы, особенно если они заняты выполнением множества других обязанностей.
- Негативный опыт.
В прошлом был негативный опыт взаимодействия с коучами и не принесло ожидаемых результатов, или они не были применимы в работе.
- Неприятие изменений.
Некоторые менеджеры привыкли к старым методам работы, не видят необходимости в обновлении своих навыков, знаний.
- Финансовые ограничения.
В некоторых случаях фирмы недостаточно финансируют обучение персонала, не предоставляют подходящие возможности, условия для посещения занятий.
- Однообразие.
Одни и те же темы, игры, видеоролики. Нет интерактива. Просто скучно.
Однако важно отметить, что не все менеджеры по продажам отказываются учиться. Профессионалы, осознавая важность непрерывного обучения в своей области, активно стремятся развивать мастерство, участвуют в образовательных программах.
Кто должен обучать?
Непосредственный начальник в качестве наставника может передавать накопленный опыт в продажах менеджерам, направлять в нужное русло. Обучать продавцов должен специально подготовленный бизнес-тренер с опытом в продажах.
Семь советов, по каким параметрам выбрать подходящего тренера по продажам, прежде чем отправить запрос:
- В прошлом успешный продавец, РОП или коммерческий директор.
- Прошел курсы «тренинг тренеров», чтобы управлять групповой динамикой, правильно составлять сценарий обучения.
- Есть изданные книги, только не в формате pdf-файла. Издатели проверяют на плагиат, актуальность темы. А автор глубоко изучал тему в сфере продаж.
- Изучайте публичные отзывы о тренингах клиентов и участников.
- Дополнительно читайте статьи, публикации, смотрите видеоролики для понимания хода его мыслей.
- По возможности встречайтесь с экспертом лично, чтобы лучше узнать об опыте, методологии. Если расстояние не позволяет, проведите переговоры онлайн.
- Избегайте блогеров, которые с порога готовы давать гарантию увеличения продаж, не изучив ситуацию в компании.
Регулярность обучающих мероприятий
Частота тренингов для менеджеров зависит от нескольких факторов:
- Уровень подготовки.
Если у менеджеров уже есть опыт, хорошая квалификация, достаточно проведения обучения один или два раза в год для обновления знаний и изучения новых техник переговоров.
- Тип продукта, услуги.
Если товар или услуга требуют постоянного изменения, новых функций, улучшения, рекомендуется обучать чаще, чтобы рассказывать о новых возможностях и обновлять стратегию сбыта.
- Обратная связь от сотрудников.
Топ-менеджеры обязаны слушать и слышать подчиненных, получать от них обратную связь относительно необходимости обучения и частоты его проведения.
Они знают своих клиентов и то, каких знаний не хватает в профессии. Поэтому могут предложить удобный график, формат, лучшего специалиста, тему, учитывая потребности и требования заказчиков.
При определении частоты проведения бизнес-тренингов по продажам нужно учитывать уникальные потребности, специфику, контекст работы компании.
Распространенная ошибка — ответственные лица заказывают тренинги для продавцов перед сезоном или когда объем реализации падает. Можете представить, что спортсмены будут тренироваться только перед чемпионатом или олимпиадой?
Сколько времени нужно на подготовку?
В зависимости от бюджета, бизнес-процессов, активности в отделе продаж заказчики выбирают разные варианты:
- Два часа в неделю — подходит, если работников не хотите отрывать от трудового процесса. Полученные навыки можно применить в тот же день. Но почасовая оплата получится дороже.
- Один полноценный день — 8 часов из 4 блоков. Мое мнение: это деньги на ветер. Как только участники вошли во вкус и раскрылись, занятие заканчивается.
- Два дня — оптимальный вариант по цене, времени для отработки навыков, усвоения информации. Обычно занятия проходят по пятницам и субботам. Работодатель отдает один рабочий день, второй — работники. Все довольны.
- От трех дней — если хотите организовать длительный курс молодого бойца и основательно подготовить своих сотрудников.
Как правильно обучать менеджеров продажам?
- Проведите аудит компетенций;
- По итогам составьте годовой план развития персонала;
- По каждой тематике выберите эксперта, заранее договоритесь;
- Выделите бюджет.
25 тем для повышения квалификации продавцов
- Деловое общение и бизнес-этикет.
- Знание продукта. Экспертные продажи.
- Анализ сегмента. Конкурентная разведка.
- Техника убеждения. Методы аргументации.
- Длинный цикл реализации. Проектные продажи.
- Управление продажами в сложных условиях.
- Работа с дебиторской задолженностью клиентов.
- Тимбилдинг, взаимодействие с членами команды.
- Эмоциональный интеллект, управление эмоциями.
- Построение доверительных отношений с клиентами.
- Выявление и идентификация потребностей клиентов.
- Назначение успешных встреч и подготовка стратегии.
- Работа с возражениями клиентов, управление отказами.
- Составление коммерческих предложений, шаблонов писем.
- Мягкие или жесткие переговоры с ЛПР, бюджет переговоров.
- Обработка входящих звонков, удержание внимания собеседника.
- Развитие продаж через сетевые площадки и социальные медиа.
- Продающая презентация. Разработка презентации в PowerPoint.
- Управление отношениями с ключевыми клиентами и лояльностью.
- Умение слушать и слышать оппонента по телефону или на встречах.
- Постановка вопросов, ответы на каверзные вопросы, СПИН-продажи.
- Этапы продаж: от поиска потенциальных клиентов до закрытия сделки.
- Тайм-менеджмент, планирование времени, повышение продуктивности.
- Работа с рекламациями, претензиями, жалобами. Психологическое айкидо.
- Ведение переговоров по системам Кэмпа, Кеннеди, The Gap Partnership и Гарвардской методике.
Заключение
Клиенты, партнеры, поставщики любят общаться с интеллигентными, обученными сотрудниками. Это может оказаться вашим конкурентным преимуществом, которое трудно копировать.
Если правильно подобрать программу тренинга по продажам, систематично обучать менеджеров с помощью опытного тренера, есть шанс опередить конкурентов.