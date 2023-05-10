Курс «Эффективные продажи»
Курс эффективных продаж для менеджеров отдела продаж. В программу включены основные этапы b2b продаж.
Курс по обучению менеджеров эффективным продажам
Правила проведения корпоративного курса по эффективным b2b продажам. Используя эффективные методы и правильные технологии, можно добиться роста личных продаж.
01
Для кого
Программа курса рекомендуется для менеджеров по активным продажам.
02
Продолжительность
Количество участников до 16 человек. Продолжительность – 2 дня/16 часов.
03
Формат
Эффективный формат – офлайн или онлайн курс с отработкой навыков.
Программа курса по эффективным продажам
Данный корпоративный курс рекомендуется для обучения менеджеров по продажам и другим сотрудникам коммерческого отдела.
1. Подготовка к продажам
- Маркетинг продаж: анализ рынка, сегмента
- Что такое компетенция продавца
- Формулировка «знать» и «уметь»
- Персональное позиционирование продавца
- Современные технологии анализа конкурентов
- Нестандартные коммерческие предложения
2. Поиск клиентов
- Эффективные методы поиска прибыльных клиентов
- Распространенные ошибки при поиске контактов
- 10 правил работы в поисковых системах
- Эффективные методы составления базу клиентов
- Сила продающих писем
- Обеспечение потока заявок
3. Установление контактов
- Психология холодных звонков
- Как преодолеть страх перед звонками
- Способы преодоления секретарского барьера
- Методы выхода на ЛПР
- Первое знакомство по телефону
- Этика при холодных звонках
- Как «купить» внимание нового покупателя
- Донести главную информацию за 30 секунд
- Умение произвести благоприятное впечатление
- Техника продаж по телефону
- Согласовать условий деловой встречи
4. Переговоры
- Подготовка к жестким переговорам
- Работа в торговой команде в ходе беседы
- Управление манипуляцией: эффектная реакция
- Управление эмоциями в ходе беседы
- Использование эмоционального фактора
- Искусство задавать продающие вопросы для выявления истинных потребностей
- Простые методы активного слушания
- Умение слышать собеседника
- Переговоры о цене или об условиях
- Как отстаивать интересы компании
- Применение ценовой и торговой аргументации
5. Презентация
- Эффективная презентация с нуля
- Цена и ценность: сопоставить для убеждения
- Презентация за 1 минуту в нестандартных условиях
- Искусство убеждать для продавцов
- Как убедить покупателя в преимуществах продукта
- Продающие слайды в PowerPoint
- Самопрезентация: как продавать себя дорого
6. Работа с заинтересованностью
- Основные виды возражений
- Как отличить возражения от отговорки
- Реакция на возражения, шаблонные ответы
- Как правильно отвечать на каверзные вопросы
- Ответы, когда покупатели говорят: «НЕТ»
- Как показать выгоду от покупки
- Техника усиления заинтересованность собеседника
7. Заключение сделки
- Выяснить мотивов покупателя относительно покупки
- Как покупатели принимают решение
- Помощь покупателю принять правильное решение
- Умение закрывать сделку без напряжения
- Долговременный успех после заключения сделки
8. Сопровождение, удержание
- Как «разбудить спящих» клиентов
- Развития партнеров: от потенциальных до ключевых
- Курс на удержание ключевых клиентов
- Технология повышения лояльности партнеров
- Кросс-продажи для повышения уровня лояльности