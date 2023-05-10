Курс «Эффективные продажи»

Курс эффективных продаж для менеджеров отдела продаж. В программу включены основные этапы b2b продаж.
Мурат Тургунов – тренер по b2b продажам, автор книг
курс эффективных продаж менеджеров

Курс по обучению менеджеров эффективным продажам

Правила проведения корпоративного курса по эффективным b2b продажам. Используя эффективные методы и правильные технологии, можно добиться роста личных продаж.
01

Для кого

Программа курса рекомендуется для менеджеров по активным продажам.

02

Продолжительность

Количество участников до 16 человек. Продолжительность – 2 дня/16 часов.

03

Формат

Эффективный формат – офлайн или онлайн курс с отработкой навыков.

Программа курса по эффективным продажам

Данный корпоративный курс рекомендуется для обучения менеджеров по продажам и другим сотрудникам коммерческого отдела.

1. Подготовка к продажам

  • Маркетинг продаж: анализ рынка, сегмента
  • Что такое компетенция продавца
  • Формулировка «знать» и «уметь»
  • Персональное позиционирование продавца
  • Современные технологии анализа конкурентов
  • Нестандартные коммерческие предложения

2. Поиск клиентов

  • Эффективные методы поиска прибыльных клиентов
  • Распространенные ошибки при поиске контактов
  • 10 правил работы в поисковых системах
  • Эффективные методы составления базу клиентов
  • Сила продающих писем
  • Обеспечение потока заявок

3. Установление контактов

  • Психология холодных звонков
  • Как преодолеть страх перед звонками
  • Способы преодоления секретарского барьера
  • Методы выхода на ЛПР
  • Первое знакомство по телефону
  • Этика при холодных звонках
  • Как «купить» внимание нового покупателя
  • Донести главную информацию за 30 секунд
  • Умение произвести благоприятное впечатление
  • Техника продаж по телефону
  • Согласовать условий деловой встречи

4. Переговоры

  • Подготовка к жестким переговорам
  • Работа в торговой команде в ходе беседы
  • Управление манипуляцией: эффектная реакция
  • Управление эмоциями в ходе беседы
  • Использование эмоционального фактора
  • Искусство задавать продающие вопросы для выявления истинных потребностей
  • Простые методы активного слушания
  • Умение слышать собеседника
  • Переговоры о цене или об условиях
  • Как отстаивать интересы компании
  • Применение ценовой и торговой аргументации

5. Презентация

  • Эффективная презентация с нуля
  • Цена и ценность: сопоставить для убеждения
  • Презентация за 1 минуту в нестандартных условиях
  • Искусство убеждать для продавцов
  • Как убедить покупателя в преимуществах продукта
  • Продающие слайды в PowerPoint
  • Самопрезентация: как продавать себя дорого

6. Работа с заинтересованностью

  • Основные виды возражений
  • Как отличить возражения от отговорки
  • Реакция на возражения, шаблонные ответы
  • Как правильно отвечать на каверзные вопросы
  • Ответы, когда покупатели говорят: «НЕТ»
  • Как показать выгоду от покупки
  • Техника усиления заинтересованность собеседника

7. Заключение сделки

  • Выяснить мотивов покупателя относительно покупки
  • Как покупатели принимают решение
  • Помощь покупателю принять правильное решение
  • Умение закрывать сделку без напряжения
  • Долговременный успех после заключения сделки

8. Сопровождение, удержание

  • Как «разбудить спящих» клиентов
  • Развития партнеров: от потенциальных до ключевых
  • Курс на удержание ключевых клиентов
  • Технология повышения лояльности партнеров
  • Кросс-продажи для повышения уровня лояльности

Заявка на консультацию

Contact form

Контакты

+7(964)638-10-01
pr@turgunov.ru
WhatsApp
Telegram

Телеграм канал

Авторский телеграм-канал Мурата Тургунова о продажах, менеджменте и жизни на позитиве.

Подписывайтесь, будет много полезного контента!

Telegram-канал
книги по продажам менеджменту