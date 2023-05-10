Представители СМИ ищут полезный контент. А бизнес-эксперты занимаются продвижением и PR в СМИ.

Мы не практикуем размещения контента на коммерческой основе. Мы предоставляем уникальный, интересный контент, вы нам — ссылку на наш сайт.

Это и есть взаимовыгодное сотрудничество.