«Глупый мудрец: почему подчиненные должны быть умнее руководителя»

Сейчас мало быть просто руководителем. Современным компаниям нужны «капитаны», ведущие свою команду к победе. Но и сотрудники должны быть соответствующими.
«Как руководителю реагировать на негатив – базовые правила»

Отрывок из книги «Первый после бога» Мурата Тургунова, автора бестселлера «Партизанские продажи. Как увести клиента у конкурентов», — о том, нужно ли реагировать на негативные комментарии в соцсетях и что делать, чтобы их появлялось меньше.
«10 секретов высокоэффективных продавцов»

Откуда брать клиентов? Есть два пути: переманить их у конкурентов или вырастить новых. Второй вариант очень долгий, дорогой и рискованный. Остается первый — начать войну за клиентов. И в этой войне партизанские методы продаж приносят наибольшую прибыль быстрее всего. Никаких подпольных боев и запрещенных приемов: воевать будем по-умному!
«Достижения цели чужими руками»

Только умные и талантливые люди будут развивать ваш бизнес. Остальные станут работать по принципу ПУПЗ — Пришел, Ушел и Получил Зарплату. Первый после бога окружает себя талантливыми людьми и заставляет их работать для достижения собственной цели (аудиоподкаст).
«Ничего личного: чем опасно для руководителя сближение с подчинёнными»

C подчинёнными следует выдерживать дистанцию. Чем меньше они будут знать о вас, тем лучше. Для них значимы только ваши профессиональные достижения, больше ничего. Что бы ни случилось - никогда и ни­кому не открывайтесь полностью. Как писал Ницше, «чем шире объятия, тем легче тебя распять».
Условия работы со средствами массовой информации

Ответим на часто задаваемые вопросы представителей СМИ.

Какие темы раскрываете?

Для журналов и порталов пишу статьи на тему b2b-продаж, управления персоналом, менеджмента.

На радио и телевидении обсуждаются темы бизнеса.

Какие условия работы со СМИ?

Представители СМИ ищут полезный контент. А бизнес-эксперты занимаются продвижением и PR в СМИ.

Мы не практикуем размещения контента на коммерческой основе. Мы предоставляем уникальный, интересный контент, вы нам — ссылку на наш сайт.

Это и есть взаимовыгодное сотрудничество.

Какой объем текста можете предоставлять?

Если объем до 4000 знаков, эксперт сам напишет текст на выбранную тему.

Если нужна объемная статья, предпочтительно видеоинтервью. После беседы редактор СМИ присылает материал для согласования.

Эксперт на ТВ

Интервью бизнес-эксперта для телеканала Россия 1.

