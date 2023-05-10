Эксперт в средствах массовой информации
Список средств массовой информации
«Глупый мудрец: почему подчиненные должны быть умнее руководителя»
«Как руководителю реагировать на негатив – базовые правила»
«10 секретов высокоэффективных продавцов»
«Достижения цели чужими руками»
«Ничего личного: чем опасно для руководителя сближение с подчинёнными»
Условия работы со средствами массовой информации
Ответим на часто задаваемые вопросы представителей СМИ.
Какие темы раскрываете?
Для журналов и порталов пишу статьи на тему b2b-продаж, управления персоналом, менеджмента.
На радио и телевидении обсуждаются темы бизнеса.
Какие условия работы со СМИ?
Представители СМИ ищут полезный контент. А бизнес-эксперты занимаются продвижением и PR в СМИ.
Мы не практикуем размещения контента на коммерческой основе. Мы предоставляем уникальный, интересный контент, вы нам — ссылку на наш сайт.
Это и есть взаимовыгодное сотрудничество.
Какой объем текста можете предоставлять?
Если объем до 4000 знаков, эксперт сам напишет текст на выбранную тему.
Если нужна объемная статья, предпочтительно видеоинтервью. После беседы редактор СМИ присылает материал для согласования.
Эксперт на ТВ
Интервью бизнес-эксперта для телеканала Россия 1.