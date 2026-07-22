Тренинг «Мягкие продажи»

Навыковый тренинг по мягким продажам для менеджеров и продавцов отдела продаж.
Мурат Тургунов – эксперт по b2b-продажам
тренинг мягкие продажи

Тренинг по экспертным продажам

Инструменты soft-sell & hard-sell и экспертные продажи без давления.
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Для кого

Программа обучения для продавцов и менеджеров по работе с клиентами.

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Продолжительность

Количество участников до 20 человек. Продолжительность – 2 дня/16 часов.

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Формат

Навыковый тренинг с отработкой кейсов, деловых игр и упражнений.

Программа корпоративного тренинга:

Современные и инновационные технологии для эффективной работы с клиентами.

Принципы мягких продаж

  • Критерии Hard Sell и Soft Sell

  • 7 ключевых правил мягких продаж

  • Тактика «Продавать, не продавая»

  • Техника SNAP в мягких продажах

  • Фокус на клиенте через дипломатию

Продающие вопросы

  • 8 классических вопросов в продажах
  • Информационные и убеждающие вопросы
  • Вопросы для выявления потребности клиента
  • Эффективное применение техник SPIN и SPAN
  • Техника задавания вопросов «Метод сэндвича»

Экспертные продажи

  • Консультативный подход в переговорах
  • Метод ЛАРИС в экспертных продажах
  • FAB – переход от характеристик к выгодам
  • Методики LAER и LACE в продажах
  • Подход P2P (Peer-to-Peer) и поиск «своего»
  • 7 ключевых принципов Sandler Selling System

Работа с возражениями

  • Типология возражений: ложные, реальные, скрытые
  • Техника BATNA для принятия решения
  • Реакция на каверзные вопросы и отказы
  • Эмоциональный интеллект в продажах
  • Работа с негативом и агрессией: модель S.T.O.P.
  • Мягкое закрытие сделки без напряжения

Стили переговоров

  • Бюджет и стоимость переговоров
  • Жесткие и мягкие переговоры
  • Тактики для сложных переговоров
  • Конструктивные и P2P переговоры
  • Интегративные и гибкие переговоры
  • Win-Win и принципиальные переговоры

Работа с ключевыми клиентами

  • Эффективная работа с базой клиентов
  • Технология развития клиентов (ABC-анализ)
  • Работа со «спящими» и ушедшими клиентами
  • Эмоциональный интеллект (EQ) в продажах
  • Тактика аргументирования в продажах
  • Психология влияния на принятие решения

Продажи по телефону

  • Правила телефонного этикета
  • Алгоритм скриптов для эффективных продаж
  • Голос, который продает: убедительность в беседе

Обучение работе с ИИ

  • Выбор инструментов искусственного интеллекта
  • AI для поиска клиентов, анализа и подготовки
  • Готовые промты для работы продавцов

О тренинге по мягким продажам

Философия тренинга — как продать, не навязывая и без давления.

Что такое тренинг по мягким продажам?

Это программа перестройки мышления с транзакционного на партнёрское.

Тренинг учит выявлять глубинные потребности, задавать развивающие вопросы и работать с возражениями без споров.

Главная цель — перевести продавца в роль доверенного советника, для которого важнее помочь клиенту, а не просто «закрыть сделку», формируя доверие.

Какие форматы обучения применяются?

Обучение мягким продажам проходит в форматах: ролевые игры, разбор реальных звонков и бесед, полевой коучинг с наставником.

Также применяется «эмпатический диктофон» — запись и самоанализ интонаций.

Продавцы учатся слушать, задавать вопросы без давления и превращать диалог в помощь клиенту, завоевывая доверие.

Что получат участники после тренинга?

Участники тренинга научатся продавать через сервис: слышать клиента глубже, превращать возражения в точки роста и назначать следующее действие без давления.

Главное приобретение — смена внутренней установки со страха отказа на искренний интерес.

Результат: рост среднего чека, повторных обращений и превращение клиентов в адвокатов бренда.

Почему нужно обучать к мягким продажам?

Обучать мягким продажам необходимо, поскольку современный клиент избалован и мгновенно распознаёт манипуляции, уходя к тем, кто уважает его границы.

Переход от модели «впаривания» к модели помощи сохраняет лояльность и радикально снижает стоимость привлечения. Тренинги перестраивают мышление продавцов с транзакционного на партнёрское, развивают эмпатию и навыки консультирования.

Это напрямую увеличивает средний чек, частоту повторных покупок и индекс NPS. В эпоху автоматизации именно живое человеческое участие и искренняя забота становятся решающим конкурентным преимуществом.

Инвестиции в такое обучение быстро окупаются снижением оттока клиентов и органическим ростом через рекомендации, формируя устойчивую репутацию бренда, которому по настоящему доверяют.

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Мягкие продажи: философия доверия и прибыли

Что такое мягкие продажи?

Мягкие продажи — это клиентоцентричная модель, в которой продавец выступает доверенным советником, а не агрессивным реализатором.

Главная цель — выявить истинные потребности и предложить решение, действительно приносящее пользу, полностью исключая давление и манипуляции. Фундаментом служат эмпатия, искренний интерес и умение слушать.

Приоритет отдаётся долгосрочным отношениям, лояльности и повторным продажам, а не сиюминутной выгоде.

Такой подход особенно ценен в сложных B2B-циклах, дорогих нишах и сферах, где репутация критична.

Клиент ощущает уважение и заботу, что превращает его в амбассадора бренда.

По сути, это не просто техника, а философия устойчивого роста через накопление доверия.

Жесткие и мягкие продажи: в чем разница?

Жёсткие продажи (hard sell) нацелены на быстрое закрытие сделки через давление, манипуляции и искусственный дефицит.

Продавец фокусируется на свойствах продукта и «продавливает» решение, игнорируя реальные потребности — результат часто оборачивается сожалением о покупке и испорченной репутацией.

Мягкие продажи строятся на долгосрочном партнёрстве: выявление болей, помощь в осознании запроса и предложение ценности.

Здесь главные инструменты — эмпатичное слушание, открытые вопросы и уважение к праву на отказ. Продажа становится естественным итогом возникшего доверия, а не навязанным решением.

В hard sell клиент — объект, в soft sell — равноправный партнёр. Различаются и метрики успеха: конверсия «здесь и сейчас» против LTV и индекса лояльности.

Откуда появилось название «мягкая продажа»?

Термин «мягкая продажа» (soft sell) возник в США в середине XX века как прямой антипод «жёсткой продаже» (hard sell), доминировавшей в послевоенной рекламе и торговле.

Агрессивные скрипты и психологическое давление позволяли быстро «втюхивать» товар, но по мере насыщения рынка такой подход начал разрушать доверие и вредить повторным продажам.

Маркетологи обратились к консультативному стилю: помощь и информирование вместо принуждения.

Название отражает суть — «мягкое», ненавязчивое влияние через эмпатию и заботу о клиенте. В его основе лежит философия «выиграть вместе», а не «победить клиента».

Сегодня soft sell стал стандартом в культурах, где уважение к выбору человека важнее краткосрочной прибыли.

Какие основные инструменты в soft sell?

Инструментарий мягких продаж включает:

  • активное слушание с перефразированием и уточнением эмоций;
  • открытые вопросы по методике SPIN, помогающие клиенту самостоятельно осознать потребности; эмпатию, создающую безопасное пространство;
  • сторителлинг с реальными кейсами, доказывающими пользу без прямого убеждения;
  • ценностное предложение, сформулированное исключительно через выгоду клиента, а не характеристики продукта.

Сюда же входит работа с возражениями через признание опасений и мягкий диалог, исключающий конфликт, а также консультативный стиль, где продавец становится экспертом, дающим рекомендации без нажима. Завершает цикл постпродажное сопровождение, укрепляющее лояльность.

В совокупности эти инструменты превращают продажу в акт заботы и формируют долгосрочные отношения.