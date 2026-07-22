Тренинг «Мягкие продажи»
Тренинг по экспертным продажам
Для кого
Программа обучения для продавцов и менеджеров по работе с клиентами.
Продолжительность
Количество участников до 20 человек. Продолжительность – 2 дня/16 часов.
Формат
Навыковый тренинг с отработкой кейсов, деловых игр и упражнений.
Программа корпоративного тренинга:
Принципы мягких продаж
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Критерии Hard Sell и Soft Sell
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7 ключевых правил мягких продаж
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Тактика «Продавать, не продавая»
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Техника SNAP в мягких продажах
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Фокус на клиенте через дипломатию
Продающие вопросы
- 8 классических вопросов в продажах
- Информационные и убеждающие вопросы
- Вопросы для выявления потребности клиента
- Эффективное применение техник SPIN и SPAN
- Техника задавания вопросов «Метод сэндвича»
Экспертные продажи
- Консультативный подход в переговорах
- Метод ЛАРИС в экспертных продажах
- FAB – переход от характеристик к выгодам
- Методики LAER и LACE в продажах
- Подход P2P (Peer-to-Peer) и поиск «своего»
- 7 ключевых принципов Sandler Selling System
Работа с возражениями
- Типология возражений: ложные, реальные, скрытые
- Техника BATNA для принятия решения
- Реакция на каверзные вопросы и отказы
- Эмоциональный интеллект в продажах
- Работа с негативом и агрессией: модель S.T.O.P.
- Мягкое закрытие сделки без напряжения
Стили переговоров
- Бюджет и стоимость переговоров
- Жесткие и мягкие переговоры
- Тактики для сложных переговоров
- Конструктивные и P2P переговоры
- Интегративные и гибкие переговоры
- Win-Win и принципиальные переговоры
Работа с ключевыми клиентами
- Эффективная работа с базой клиентов
- Технология развития клиентов (ABC-анализ)
- Работа со «спящими» и ушедшими клиентами
- Эмоциональный интеллект (EQ) в продажах
- Тактика аргументирования в продажах
- Психология влияния на принятие решения
Продажи по телефону
- Правила телефонного этикета
- Алгоритм скриптов для эффективных продаж
- Голос, который продает: убедительность в беседе
Обучение работе с ИИ
- Выбор инструментов искусственного интеллекта
- AI для поиска клиентов, анализа и подготовки
- Готовые промты для работы продавцов
О тренинге по мягким продажам
Философия тренинга — как продать, не навязывая и без давления.
Что такое тренинг по мягким продажам?
Это программа перестройки мышления с транзакционного на партнёрское.
Тренинг учит выявлять глубинные потребности, задавать развивающие вопросы и работать с возражениями без споров.
Главная цель — перевести продавца в роль доверенного советника, для которого важнее помочь клиенту, а не просто «закрыть сделку», формируя доверие.
Какие форматы обучения применяются?
Обучение мягким продажам проходит в форматах: ролевые игры, разбор реальных звонков и бесед, полевой коучинг с наставником.
Также применяется «эмпатический диктофон» — запись и самоанализ интонаций.
Продавцы учатся слушать, задавать вопросы без давления и превращать диалог в помощь клиенту, завоевывая доверие.
Что получат участники после тренинга?
Участники тренинга научатся продавать через сервис: слышать клиента глубже, превращать возражения в точки роста и назначать следующее действие без давления.
Главное приобретение — смена внутренней установки со страха отказа на искренний интерес.
Результат: рост среднего чека, повторных обращений и превращение клиентов в адвокатов бренда.
Почему нужно обучать к мягким продажам?
Обучать мягким продажам необходимо, поскольку современный клиент избалован и мгновенно распознаёт манипуляции, уходя к тем, кто уважает его границы.
Переход от модели «впаривания» к модели помощи сохраняет лояльность и радикально снижает стоимость привлечения. Тренинги перестраивают мышление продавцов с транзакционного на партнёрское, развивают эмпатию и навыки консультирования.
Это напрямую увеличивает средний чек, частоту повторных покупок и индекс NPS. В эпоху автоматизации именно живое человеческое участие и искренняя забота становятся решающим конкурентным преимуществом.
Инвестиции в такое обучение быстро окупаются снижением оттока клиентов и органическим ростом через рекомендации, формируя устойчивую репутацию бренда, которому по настоящему доверяют.
Мягкие продажи: философия доверия и прибыли
Что такое мягкие продажи?
Мягкие продажи — это клиентоцентричная модель, в которой продавец выступает доверенным советником, а не агрессивным реализатором.
Главная цель — выявить истинные потребности и предложить решение, действительно приносящее пользу, полностью исключая давление и манипуляции. Фундаментом служат эмпатия, искренний интерес и умение слушать.
Приоритет отдаётся долгосрочным отношениям, лояльности и повторным продажам, а не сиюминутной выгоде.
Такой подход особенно ценен в сложных B2B-циклах, дорогих нишах и сферах, где репутация критична.
Клиент ощущает уважение и заботу, что превращает его в амбассадора бренда.
По сути, это не просто техника, а философия устойчивого роста через накопление доверия.
Жесткие и мягкие продажи: в чем разница?
Жёсткие продажи (hard sell) нацелены на быстрое закрытие сделки через давление, манипуляции и искусственный дефицит.
Продавец фокусируется на свойствах продукта и «продавливает» решение, игнорируя реальные потребности — результат часто оборачивается сожалением о покупке и испорченной репутацией.
Мягкие продажи строятся на долгосрочном партнёрстве: выявление болей, помощь в осознании запроса и предложение ценности.
Здесь главные инструменты — эмпатичное слушание, открытые вопросы и уважение к праву на отказ. Продажа становится естественным итогом возникшего доверия, а не навязанным решением.
В hard sell клиент — объект, в soft sell — равноправный партнёр. Различаются и метрики успеха: конверсия «здесь и сейчас» против LTV и индекса лояльности.
Откуда появилось название «мягкая продажа»?
Термин «мягкая продажа» (soft sell) возник в США в середине XX века как прямой антипод «жёсткой продаже» (hard sell), доминировавшей в послевоенной рекламе и торговле.
Агрессивные скрипты и психологическое давление позволяли быстро «втюхивать» товар, но по мере насыщения рынка такой подход начал разрушать доверие и вредить повторным продажам.
Маркетологи обратились к консультативному стилю: помощь и информирование вместо принуждения.
Название отражает суть — «мягкое», ненавязчивое влияние через эмпатию и заботу о клиенте. В его основе лежит философия «выиграть вместе», а не «победить клиента».
Сегодня soft sell стал стандартом в культурах, где уважение к выбору человека важнее краткосрочной прибыли.
Какие основные инструменты в soft sell?
Инструментарий мягких продаж включает:
- активное слушание с перефразированием и уточнением эмоций;
- открытые вопросы по методике SPIN, помогающие клиенту самостоятельно осознать потребности; эмпатию, создающую безопасное пространство;
- сторителлинг с реальными кейсами, доказывающими пользу без прямого убеждения;
- ценностное предложение, сформулированное исключительно через выгоду клиента, а не характеристики продукта.
Сюда же входит работа с возражениями через признание опасений и мягкий диалог, исключающий конфликт, а также консультативный стиль, где продавец становится экспертом, дающим рекомендации без нажима. Завершает цикл постпродажное сопровождение, укрепляющее лояльность.
В совокупности эти инструменты превращают продажу в акт заботы и формируют долгосрочные отношения.