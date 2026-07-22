Обучать мягким продажам необходимо, поскольку современный клиент избалован и мгновенно распознаёт манипуляции, уходя к тем, кто уважает его границы.

Переход от модели «впаривания» к модели помощи сохраняет лояльность и радикально снижает стоимость привлечения. Тренинги перестраивают мышление продавцов с транзакционного на партнёрское, развивают эмпатию и навыки консультирования.

Это напрямую увеличивает средний чек, частоту повторных покупок и индекс NPS. В эпоху автоматизации именно живое человеческое участие и искренняя забота становятся решающим конкурентным преимуществом.

Инвестиции в такое обучение быстро окупаются снижением оттока клиентов и органическим ростом через рекомендации, формируя устойчивую репутацию бренда, которому по настоящему доверяют.