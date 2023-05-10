Соискатели могут не прийти на собеседование, не выйти на работу, не брать трубку. Среди руководителей это редкость, но такое случается. Поэтому тестирую не только компетенцию, навыки, но и личностные качества.

Всегда готовлю План Б. Если новый руководитель не прошел испытательный срок, не подошел по каким-то причинам, в течение трех месяцев предоставлю другого РОП.