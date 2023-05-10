Подбор руководителя отдела продаж

Оперативный подбор руководителя отдела продаж, топ-менеджеров среднего и высшего звена.
Мурат Тургунов – эксперт по управлению продажами
подбор руководителя отдела продаж

Подбор руководителей по продажам

Найду опытного, компетентного руководителя, который будет увеличивать продажи в вашей компании.
Опыт

В управлении продажами более 25 лет. Подбор руководителей, продавцов — моя сильная сторона.
Результат

Точечный отбор кандидатов с гарантией. Разработаю эффективную систему мотивации, KPI.
Стоимость

Стоимость услуг по подбору РОП — от 150 тысяч рублей. В консалтинговых проектах — бесплатно.

Этапы подбора руководителя отдела продаж

Профессиональный подбор персонала происходит как проектная работа. В проекте есть начало, этапы, результат.
Портрет

С заказчиком определяем портрет РОП – навыки, обязанности, личные качества.
Вакансия

Составляется и размещается описание вакансии на работных сайтах, в соцсетях.
Интервью

Интервью с кандидатом через разные каналы – по телефону, видео, очно.
Тестирование

Тестирование подходящего кандидата. Обсуждение задач, мотивации, KPI.
Предложение

Оффер успешному кандидату. Вывод на работу. Адаптация на новом месте.
Результат

Получите в команду эффективного, опытного руководителя отдела продаж.

Подбор руководителей среднего и высшего звена

В формате интервью расскажу, как отбираю квалифицированных руководителей на определенные должности в компаниях.

Как вы отбираете достойных?

Чтобы выбрать одного кандидата на работных сайтах, изучаю до 200 резюме, отправленных на почту, мессенджеры. Анализируя детали, стараюсь определить реальный опыт.

По воронке остаются не более 20% соискателей. После интервью предлагаю работодателю до семи лучших претендентов с заметками о слабых и сильных сторонах.

Каков личный опыт найма персонала?

Более 12 лет занимаюсь поиском талантливых продавцов, топ-менеджеров в области продаж. Помогаю с адаптацией, обучением.

Иногда достаточно один раз посмотреть резюме, чтобы понять истинный опыт, личностные качества соискателя.

Есть гарантия, что РОП не уйдет?

Соискатели могут не прийти на собеседование, не выйти на работу, не брать трубку. Среди руководителей это редкость, но такое случается. Поэтому тестирую не только компетенцию, навыки, но и личностные качества.

Всегда готовлю План Б. Если новый руководитель не прошел испытательный срок, не подошел по каким-то причинам, в течение трех месяцев предоставлю другого РОП.

Что такое «портрет руководителя»?

Одному собственнику бизнеса нужен «играющий тренер». Другому просто продавец – КАМ. Третьему – контролер.

Руководитель отдела продаж – больше функция, чем должность. Продажами может руководить директор по продажам, развитию, коммерческий директор. Их полномочия различаются.

Идеальный кандидат для заказчиков – опытный РОП, который просит рыночный оклад, быстро вникает в процессы, формирует команду за короткий срок. Сам начнет продавать, приносить прибыль фирме.

Как правильно нанимать, увольнять сотрудников

Советы консультанта на тему «Искусство нанимать и увольнять сотрудников».

Эффективный руководитель по продажам

Кто такой РОП

Начальник департамента продаж – главное действующее лицо в ходе построения системы продаж. Лишь после утверждения его кандидатуры можно приступить к основным задачам.

Есть две причины.

Первая – команду он собирает под свое руководство.

Вторая – РОП отвечает за выполнение показателей, с него спрос.

Рекомендуется контролировать менеджеров по продажам через CRM каждые два часа, а не только когда показатели начали снижаться.

План продаж – главный документ организации. Когда собственник определился со стратегией, разрабатывается программа создания модели продаж.

Обязанности руководителя

В обязанности управляющего входят:

  • подбор, адаптация, развитие, мотивация персонала;
  • организация механизма работы;
  • управление отделом продаж;
  • анализ новых каналов сбыта;
  • ведение переговоров с ключевыми партнерами;
  • составление отчетности для собственников, высшего руководства;
  • контроль хода сделки на всех этапах динамической воронки продаж.

