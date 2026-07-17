Согласие на обработку персональных данных
Раздел 1. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- наименование организации и должность (если сообщены);
- данные, автоматически собираемые при посещении Сайта: файлы cookie, IP-адрес, сведения о браузере и операционной системе, история действий на Сайте, данные сервиса аналитики Яндекс.Метрика (в объёме, собираемом данным сервисом).
Раздел 2. Цели обработки персональных данных:
- обработка моих запросов на услуги эксперта и предоставление консультаций;
- направление мне информационных и рекламных сообщений (рассылок) по электронной почте и/или иными способами связи;
- анализ посещаемости и функционирования сайта Оператора с помощью сервиса Яндекс.Метрика в целях улучшения качества услуг;
- взаимодействие со мной как с представителем потенциального корпоративного заказчика.
Раздел 3. Перечень действий с персональными данными:
Мы являемся единственным владельцем информации, собранной на данном сайте. Ваши личные данные не будут проданы или каким-либо образом переданы третьим лицам по каким-либо причинам, за исключением необходимых данных для выполнения запроса или транзакции, например, при оформлении заказа.
Раздел 4. Способы обработки:
Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационных системах), так и без использования таких средств (смешанная обработка).
Раздел 5. Срок действия согласия:
Настоящее согласие действует с момента его предоставления и до достижения целей обработки, но не более 3 (трёх) лет с момента моего последнего взаимодействия с Оператором. Если иной срок не установлен федеральным законом, обработка прекращается по истечении указанного периода или ранее при достижении целей.
Раздел 6. Порядок отзыва согласия:
Я уведомлён(а), что могу отозвать настоящее согласие в любое время путём направления письменного заявления:
- на электронную почту Оператора: pr@turgunov.ru (с темой «Отзыв согласия на обработку персональных данных»);
- или почтовым отправлением по адресу: 109156, г. Москва, ул. Маршала Полубоярова, 4-2-43.
Заявление должно содержать мои идентификационные данные, позволяющие однозначно установить личность.
Раздел 7. Последствия отзыва согласия:
В случае отзыва согласия Оператор прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с момента получения отзыва, за исключением случаев, когда обработка может быть продолжена в силу закона. Отзыв согласия делает невозможным дальнейшее оказание мне услуг консультирования, направление информационных материалов и иное взаимодействие, требующее обработки персональных данных.
Раздел 8. Подтверждение:
Настоящее согласие предоставляется путём проставления галочки в чекбоксе «Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности» и нажатия кнопки отправки формы на сайте https://turgunov.ru/. Дата и время предоставления согласия фиксируются автоматически в момент отправки формы и соответствуют моменту совершения указанных действий.
СОГЛАСИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО.