Согласие на обработку персональных данных

Раздел 5. Срок действия согласия:

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и до достижения целей обработки, но не более 3 (трёх) лет с момента моего последнего взаимодействия с Оператором. Если иной срок не установлен федеральным законом, обработка прекращается по истечении указанного периода или ранее при достижении целей.