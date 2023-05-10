Одни из лучших вопросов — это те, которые позволяют покупателям почувствовать свою значимость, пользу и выгоду.

Это вопросы не нуждаются в развернутом ответе и не имеют одного варианта. Они требуют размышлений, вносят ясность.

Когда человек ищет ответы, он открывает для себя новые возможности.

Важно помнить, что вопросы подобного рода вытекают друг из друга. Не останавливайтесь на этом, продолжайте исследовать на более глубоком уровне.