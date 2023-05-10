Отзывы о тренингах и услугах тренера
Отзывы тренеров о книгах
Отзывы коллег по цеху – известные бизнес-тренеры, консультанты рекомендуют книги.
Игорь Манн
Поверьте мне. Очень полезно.
Радислав Гандапас
Прочитайте эту книгу и станьте успешным и вдохновляющим руководителем. Таким, каких добровольно не бросают.
Андрей Парабеллум
Пошаговое руководство к тому, чтобы не только не проиграть своим конкурентам, а выйти из борьбы победителем.
Дамир Халилов
Она о том, что значит быть руководителем, как работать с командой, об ответственности настоящего капитана бизнеса.
Сергей Азимов
Очень искренно. Чудесное сочетание конкретики, помноженной на философию человечного отношения к людям.
Андрей Веселов
Хорошая книга. Изобилует интересными нетривиальными цитатами.
Отзывы участников тренинга, читателей
Обучающие проекты в компаниях
Отзывы о корпоративных тренингах
Несколько вопросов об отзывах
Каким отзывам доверять?
Какие отзывы о тренингах правильные?
Нельзя обманывать Его Величество Клиента. Отзывы должны быть честными, правдивыми, чтобы потом легко было проверить.
Накрученные, придуманные отклики видны сразу. Предпочитаю выкладывать скриншоты из социальных сетей или рекомендации корпоративных клиентов с печатью.
Как относитесь к критике?
Конструктивная критика – бесплатная обратная связь. Поэтому к критике отношусь как к самому большому источнику обучения. Она помогает мне стать лучше, оттачивая навыки.
Если критикуют, значит, им небезразлично то, что я делаю.
Почему клиенты рекомендуют вас?
Чтобы оправдать доверие, надежду, вникаю в бизнес заказчика. Делаю работу с душой, на результат. Стараюсь давать заказчикам больше, чем они ожидают получить. Во время оказания услуг по обучению становлюсь партнером компании, членом команды руководителя.
Со своей стороны, готов рекомендовать клиентов для сотрудничества. Они постоянно учатся, улучшают рабочие процессы.
Что такое честные отзывы?
Часто видите хвалебные отзывы, где указано только имя рекомендателя? Ни компанию, ни должность не называют.
Безликие отзывы тоже имеют какой-то вес, только негативный. Лучше не размещать их.
Как получить отклики о тренингах
Насколько важны отзывы
Преимущество хорошей рекомендации довольных клиентов в том, что она изначально снижает возражения потенциальных заказчиков.
Отзывы третьей стороны порождают доверие к поставщику.
Рекомендации бывают устными или письменными.
Устная оценка более эмоциональная, можно уточнить детали. Люди больше доверяют устным рекомендациям, когда участники тренинга во всех красках эмоционально описывают этапы работы.
Правила письменной рекомендации
- Приготовьте несколько вариантов шаблона рекомендательного письма. Клиенту остается добавить результаты работы.
- Старайтесь получить отзывы сразу после выполнения работы, пока клиент помнит, доволен.
- Чтобы рекомендация получилась солидной, должна присутствовать печать, подпись лица, принимающего решение.
- Взамен отклика никогда ничего не предлагайте. Это подкуп. Отзывы о тренингах пишут на эмоциях люди, довольные результатом работы тренера.