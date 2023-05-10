Отзывы о тренингах и услугах тренера

Отзывы участников о тренингах по продажам, семинарах, мастер-классах и книгах бизнес-тренера.
Мурат Тургунов – эксперт по управлению продажами
отзывы бизнес тренер тренинг

Отзывы тренеров о книгах

Отзывы коллег по цеху – известные бизнес-тренеры, консультанты рекомендуют книги.

Игорь Манн маркетолог тренер
Радислав Гандапас бизнес-тренер
Андрей Парабеллум бизнес-коуч
Дамир Халилов SMM-специалист
Сергей Азимов тренер продаж
Андрей Веселов консультант

Игорь Манн

Поверьте мне. Очень полезно.

«Первый после бога»

Радислав Гандапас

Прочитайте эту книгу и станьте успешным и вдохновляющим руководителем. Таким, каких добровольно не бросают.

«Первый после бога»

Андрей Парабеллум

Пошаговое руководство к тому, чтобы не только не проиграть своим конкурентам, а выйти из борьбы победителем.

«Партизанские продажи»

Дамир Халилов

Она о том, что значит быть руководителем, как работать с командой, об ответственности настоящего капитана бизнеса.

«Первый после бога»

Сергей Азимов

Очень искренно. Чудесное сочетание конкретики, помноженной на философию человечного отношения к людям.

«Первый после бога»

Андрей Веселов

Хорошая книга. Изобилует интересными нетривиальными цитатами.

«Первый после бога»

Интересные кейсы по консалтингу

Кейсы по консалтинговым проектам – создание отдела продаж, подбор персонала, обучение, оптимизация процессов.
строительство отзыв консалтинг тренинг

IT в строительстве

Новый уникальный IT-продукт в сфере цифрового управления строительством. Лидеры в своем сегменте. Эффективный менеджмент и лучшие продавцы.
IT-маркетплейс отзыв консалтинг тренинг

IT-маркетплейс

Отличный российский IT-продукт международного класса. Более 200 тысяч перевозчиков в 150 стран мира обслуживают путешественников.
Вендинг отзыв консалтинг тренинг

Вендинг

Первый в России крупный гипермаркет наполнителей для механических торговых автоматов. Лидер рынка торговых механических автоматов и наполнителей к ним.
Медицина отзыв консалтинг тренинг

Медоборудование

Расходные медицинские материалы и оборудование для медучреждений. Профессиональное обслуживание клиентов на высшем уровне.
Аутсоринг кейс отзыв

Аутсорсинг

Команда профессионалов высокого уровня и подготовки. Обслуживание клиентов точно в срок и без ошибок.
Консалтинг кейс отзыв

Консалтинг

Как практик, помог построить отдел b2b-продаж трем консалтинговым компаниям. Был очень интересный опыт.

Отзывы участников тренинга, читателей

Отзывы в социальных сетях читателей бизнес-книг автора, участников тренингов, мастер-классов.

Обучающие проекты в компаниях

Хочу поблагодарить каждого клиента за самое дорогое в нашей профессии – доверие. Это бесценно.
Ростелеком тренинг отзывтехнониколь тренинг отзывMegafon тренер тренинг отзывInfowatch отзыв тренинг тренеротзыв тренер консультантforoom отзыв тренинг тренерамма отзыв тренинг тренерDEZZIE отзыв тренинг тренерAlliance Energo тренинг отзывivashka тренер консультант отзывГеопром тренинг отзывmerlion тренинг отзыв тренерTerex отзыв тренинг семинарwebinar тренинг бизнес тренераБухгалетрия отзыв тренинг

Отзывы о корпоративных тренингах

Представляем рекомендации довольных клиентов о корпоративных тренингах продаж.

Несколько вопросов об отзывах

Каким отзывам доверять?

Какие отзывы о тренингах правильные?

Нельзя обманывать Его Величество Клиента. Отзывы должны быть честными, правдивыми, чтобы потом легко было проверить.

Накрученные, придуманные отклики видны сразу. Предпочитаю выкладывать скриншоты из социальных сетей или рекомендации корпоративных клиентов с печатью.

Как относитесь к критике?

Конструктивная критика – бесплатная обратная связь. Поэтому к критике отношусь как к самому большому источнику обучения. Она помогает мне стать лучше, оттачивая навыки.

Если критикуют, значит, им небезразлично то, что я делаю.

Почему клиенты рекомендуют вас?

Чтобы оправдать доверие, надежду, вникаю в бизнес заказчика. Делаю работу с душой, на результат. Стараюсь давать заказчикам больше, чем они ожидают получить. Во время оказания услуг по обучению становлюсь партнером компании, членом команды руководителя.

Со своей стороны, готов рекомендовать клиентов для сотрудничества. Они постоянно учатся, улучшают рабочие процессы.

Что такое честные отзывы?

Часто видите хвалебные отзывы, где указано только имя рекомендателя? Ни компанию, ни должность не называют.

Безликие отзывы тоже имеют какой-то вес, только негативный. Лучше не размещать их.

Заявка на консультацию

Contact form

Контакты

+7(964)638-10-01
pr@turgunov.ru
WhatsApp
Telegram

Как получить отклики о тренингах

Насколько важны отзывы

Преимущество хорошей рекомендации довольных клиентов в том, что она изначально снижает возражения потенциальных заказчиков.

Отзывы третьей стороны порождают доверие к поставщику.

Рекомендации бывают устными или письменными.

Устная оценка более эмоциональная, можно уточнить детали. Люди больше доверяют устным рекомендациям, когда участники тренинга во всех красках эмоционально описывают этапы работы.

Правила письменной рекомендации

  1. Приготовьте несколько вариантов шаблона рекомендательного письма. Клиенту остается добавить результаты работы.
  2. Старайтесь получить отзывы сразу после выполнения работы, пока клиент помнит, доволен.
  3. Чтобы рекомендация получилась солидной, должна присутствовать печать, подпись лица, принимающего решение.
  4. Взамен отклика никогда ничего не предлагайте. Это подкуп. Отзывы о тренингах пишут на эмоциях люди, довольные результатом работы тренера.

Телеграм канал

Авторский телеграм-канал Мурата Тургунова о продажах, менеджменте и жизни на позитиве.

Подписывайтесь, будет много полезного контента!

Telegram-канал
книги по продажам менеджменту