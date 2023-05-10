Тренинги для отдела продаж
Как проводить тренинг для отдела продаж?
Корпоративный тренинг для отдела продаж — это тщательно продуманная программа обучения персонала департамента продаж, разработанная для конкретной компании с учётом её бизнес-процессов, специфики и уровня квалификации сотрудников.
Каково оптимальное количество участников?
Для интерактивного тренинга для отдела продаж рекомендуемое число участников — 12, максимум — 20 человек. Упражнения будут отрабатываться в группах через деловые игры, кейсы, мозговые штурмы, аудио- и видеоанализ.
Какова стоимость корпоративного обучения?
Предлагаем обучение сотрудников отдела продаж в рамках бюджета компании-заказчика. Стоимость варьируется от 20 до 30 тысяч рублей в час.
На стоимость влияют тема, сложность задач, численность группы и время, затраченное на подготовку программы тренинга.
Сделаем уникальное предложение под ваш бюджет, в зависимости от темы обучения, задач и состава группы.
Оплату рекомендуем учитывать по статье «Инвестиции» вместо «Затраты».
Какова продолжительность тренинга?
По итогам аудита разрабатывается уникальный сценарий корпоративного тренинга с нуля под ключ. Срок — 5–7 дней.
Один блок — одна тема. Длительность блока — 2 часа. Тренинг-день состоит из 4 блоков — 8 часов.
В каких компаниях или регионах работаете?
Сфера деятельности не имеет значения, везде есть два фактора — клиенты и продавцы.
Я провожу авторские корпоративные тренинги для руководителей и менеджеров отдела продаж как в Москве, так и в других городах России и СНГ, независимо от величины компании.
Какой формат обучения выбрать?
Мастер-класс — максимум полезной информации.
Навыковый тренинг — отработка навыков с помощью упражнений, кейсов и деловых игр.
Деловые ситуации адаптируются к вашему сегменту. Готовые программы тренингов будут адаптироваться под задачи клиента. Это позволяет добиться максимальной эффективности.
Кейсы, игры уникальные, упражнения — увлекательные, материалы — авторские.
Как часто проводить тренинги?
Информация забывается через месяц, умения — спустя 3 месяца. Поэтому корпоративные тренинги надо организовывать ежеквартально.
По результатам аудита навыков составляется готовая программа тренинга или индивидуального коучинга для сотрудников, которые отстают в показателях.
Прекрасное место — «пещера» премиум-класса. Худший вариант — собственный офис, где много отвлекающих факторов.
Выступление бизнес-спикера
Фрагмент видеозаписи с корпоративного тренинга для партнёров и дилеров компании, посвящённого управлению продажами.
Обучение менеджеров отдела продаж
Корпоративные программы
Программа корпоративных тренингов для отдела продаж представляет собой тщательно разработанный комплекс, направленный на развитие у продавцов конкретных навыков, необходимых для успешной работы с потенциальными и существующими клиентами.
Цель – продавать больше, грамотно и качественно.
Самая сложная задача в менеджменте – научить людей учиться.
От тщательной подготовки зависит половина успеха. Ведущий тренер анализирует слабые места в системе сбыта, далее разрабатывает сценарий программы тренинга.
Заказчик организует, создает условия для достойной подготовки персонала организации.
Подготовка начинается с анализа. Чтобы вылечить болезнь, необходимо узнать причину ее возникновения. Не бывает универсальной волшебной таблетки. Процедура проходит индивидуально после процесса глубокой диагностики.
Адаптационные программы тренингов разрабатываются после тщательного изучения структуры продаж, процессов, компетенций.
Часто пожелания внутреннего заказчика и будущих участников не совпадают. Причина — продавцы напрямую общаются с клиентами, понимают их боль.
Этапы аудита — бесплатно анализируются:
- рынок, конкуренты, продукция;
- записи телефонных разговоров;
- работающие, «спящие» клиенты;
- очная беседа, анкетирование, тесты;
- товары, услуги, культура сопровождения;
- скрипты, коммерческие предложения, презентации;
- отчетность, выполнение показателей.
Итоги диагностики дадут возможность написать подходящий проект развития. Преподаватели формируют понимание того, чему больше уделять внимания, какие квалификации немедля отработать.
Список популярных программ
По итогам диагностики желательно создать книгу продаж с нуля. Она поможет закрепить приобретенные знания в области управления продажами.
Корпоративная библиотека поможет развивать компетенции. Прочитав бизнес-литературу, сотрудник расскажет ключевые мысли коллегам, подготовит уникальный мини-тренинг по технологиям для коллег.
Цель — превратить информацию в умение, теорию — в готовые инструменты. Уметь и знать — разные вещи.
Первоначально составляется long list. После аудита стоит отработать только short list.
Какие навыки прорабатываются в первую очередь?
15 самых актуальных тем для тренинговых программ:
- Подготовка при реализации дорогих товаров;
- Установление контакта с новыми клиентами;
- Преодоление секретарского барьера;
- Выход на ЛПР (лицо, принимающее решение);
- Постановка правильных вопросов;
- Грамотное выявление потребностей покупателей;
- Умение слушать, слышать собеседника;
- Ведение конструктивной встречи;
- Эмоциональная презентация продукта;
- Речь, публичное выступление, ораторское искусство;
- Работа с возражениями клиентов;
- Разрешения конфликтов, коммуникация;
- Закрытие сделки, заключение контракта;
- Удержание ключевых клиентов;
- Управление b2b продажами.
Что такое soft skills?
Soft skills — умения персонала, которые помогают решать поставленные задачи. Навыки менеджеров отрабатывается именно по программе тренинга «soft skills».
Во всех войнах побеждали талантливые, обученные профессионалы. Менеджеры хотят продавать больше, дороже, а покупатели желают купить на выгодных условиях.
Чтобы опередить конкурентов, систематически развивайте деловые качества персонала — soft skills.
По программе на тренингах отрабатываются навыки:
- коммуникативные способности;
- входящие-исходящие звонки;
- способы убеждения;
- создание ценности;
- ораторское искусство;
- тайм-менеджмент — управление временем;
- работа в социальных сетях;
- взаимодействие с командой;
- проектные продажи;
- разрешение конфликтов;
- эмоциональный интеллект;
- мастерство презентаций.
Слабо подготовленному солдату трудно защитить Отечество. Нетренированному спортсмену сложно победить противника. От неподготовленных «бойцов» нельзя требовать выполнения плана продаж.
Правила инвестиции в развитие
Перед заказчиками часто стоит проблема: какое вложение средств оптимальное, сколько платить за развитие персонала.
Согласно правилам экономики, до 10 % дохода собственники обязаны инвестировать в развитие персонала. Каждый потраченный рубль должен приносить прибыль.
Если регулярно выделять бюджет на подтягивание навыков менеджеров, увеличение объема продаж не заставит себя долго ждать.
Прайс-лист для организаций зависит от спроса и предложения, макроэкономики, геополитики. Дистанционный онлайн-тренинг для менеджеров обходится в два раза дешевле.
Ставка известных и раскрученных бизнес-тренеров намного выше.
Выбирайте наставника не исходя из стоимости, а по его опыту, экспертности, результативности. А оплата должна учитываться через статью «Инвестиции» вместо «Затраты».
На цену программы тренинга для продавцов влияет богатый опыт, профессионализм специалиста. Тариф рассчитывается исходя из количества менеджеров, потраченных часов, тематики.
При выборе консультанта важно учитывать отзывы клиентов, практический личный опыт в бизнесе, стиль преподавания, рекомендации партнеров.
Где проводить занятия?
От выбора площадки, комфортного места зависит результат общих стараний, уровень освоения информации на тренинге.
Занятия в офисе сэкономят время, средства. Минусы — множество отвлекающих факторов: входящие телефонные звонки, посетители, рабочие моменты.
Участники, получив порцию новых знаний, положительных эмоций на тренинге, немедля стараются их применить. Во время перерыва менеджеры включают компьютеры, открывают CRM-систему вместо того, чтобы отдохнуть, отвлечься, перезагрузить мозг.
Каждый игрок должен чувствовать себя частью команды в едином, комфортном интеллектуальном пространстве.
Советуем арендовать специализированный тренинговый зал, оборудованный флипчартом, проектором, экраном.
Гостиничные комплексы, загородные дома отдыха предлагают комфортабельные конференц-залы, большие аудитории. Такие помещения отлично помогают сменить обстановку, сосредоточиться.
Хороший бюджетный вариант для корпоративного тренинга — учебный центр.
Наставничество, коучинг
В каждой сфере конкуренция усиливается, спрос падает. Появляются новые технологии, без применения которых компаниям невозможно сохранять позиции внутри рынка.
Квалификация продавцов, коммерческих директоров, топ-менеджеров среднего уровня требует постоянного обновления.
Поэтому логично планировать обучающие мероприятия, семинары для продавцов ежеквартально.
Действенным способом подготовки успешных продавцов считаю наставничество, коучинг.
Почему харизматичным лидерам не рекомендуется тренировать подчиненных?
- Топ-менеджер — управляющий.
- Чем выше статус управленца, тем дороже его время.
- Страх допустить ошибку перед начальством не даст подчиненным полностью раскрыться.
Программу тренинга или семинара для продажников эффективнее проведет штатный или приглашенный эксперт. Управляющий, как «играющий тренер», может передавать накопленный опыт подчиненным.
Применяйте тактику «Tell — Show — Do».
Начальство превосходно знает процессы, продукт, клиентов, конкурентов. Здесь понадобится искусство слушать, правильно отвечать на каверзные вопросы. Главная цель — показать верное направление.
Важно помнить: если подчиненный допускает ошибку, нельзя упрекать его за неопытность. Правила менеджмента гласят: следует хвалить, мотивировать, поддерживать морально.
Учебный план предприятия — это комплексный механизм развития персонала, проведения офлайн- и онлайн-учебных мероприятий в области продаж, переговоров, презентаций, тайм-менеджмента и личностного роста.
Правильно подобранный формат бизнес-образования приводит к достижению высоких показателей и влиянию к росту продаж, прибыли.
Повышение квалификации
Готовые программы тренингов для отдела продаж максимально практичны, результативны, направлены на формирование, отработку конкретных компетенций, чем готовые семинары. Такой нестандартный подход дает отличный результат.
Любая фирма старается собрать боевую команду продавцов. Получите эффект тимбилдинга, когда менеджеры разных подразделений тренируются совместно. Устройте за городом «курс молодого бойца» длительностью пять-шесть дней.
При выборе темы проанализируйте, какие рабочие инструменты больше «хромают». Нет смысла осваивать каждый предмет подряд. Лишняя информация демотивирует сильных профессионалов.
Задача руководства — определить слабые звенья, потом усилить их. Начинающим важны основы коммуникации, профессионалам — нетривиальные приемы.
Рекомендуется организовывать офлайн- или онлайн-курсы продаж для менеджеров ежемесячно.
Секторы b2b, b2c, b2g — разные направления, поэтому применяются конкретные технологии продаж, методы.
Программа готовых тренингов — одноразовая инъекция. Если организм болен, для полного выздоровления нужен комплексный подход.
Продолжительность обучения
Как часто заказывать обучающие мероприятия для сотрудников компании?
Пример из другой сферы. Представим, что накануне чемпионата спортсменов два-три дня усиленно готовят. Или человек хочет выглядеть стройным, после нескольких посещений фитнес-центра ждет изменений.
Чтобы добиться нужных результатов, необходимы стандарты: регулярность, систематичность, тренировка строго по плану.
Психологи утверждают, что человек забудет то, что услышал, через неделю. Если увидел — через месяц. А если попробовал — через три месяца.
Отсюда вывод — готовые корпоративные программы тренингов следует проводить минимум раз в квартал. Не перед сезоном или, когда прибыль падает. Идеальный вариант — ежемесячно!
Не рекомендуется хаотично посещать конференции и не стоит частить. Не более шестнадцати академических часов ежемесячно достаточно, чтобы овладеть нешаблонными знаниями, мастерством.
На современных тренингах обучают по модели Дэвида Колба, специалиста по психологии взрослых.
Эффект тимбилдинга
Отменный опыт приобретёте, если сослуживцы смежных филиалов будут вместе отрабатывать задания.
Подобный интересный корпоративный тренинг для отдела продаж дает максимальную пользу. Приглашайте маркетологов, бухгалтеров, секретарей, логистов, финансистов.
Во-первых, вовлечение работников бэк-офиса улучшает взаимоотношения между подразделениями, взаимопонимание.
Во-вторых, представители соседних подразделений приобретут дополнительные знания. Новички проявляют деловую хватку во время игр. Руководству остается сделать ротацию — перевести таких квалифицированных сотрудников в коммерческий департамент.
Преимущественно рекомендуется участие top-менеджеров, начальников департаментов, директоров.
Преимущества:
- Руководство будет знать, какие упражнения отработали, контролировать ход внедрения навыков в работу.
- В последующие занятия будут включены темы, которые «хромают» у продавцов.
- Лидеры группы выявляют сильные, слабые стороны менеджеров, определяют зону развития.
Если топ-менеджеры отказываются участвовать, ссылаясь на занятость, у фирмы сомнительное будущее.
Рейтинг тренингов
На профессиональных тренинговых программах отрабатываются главные практические навыки.
Востребованные программы корпоративных тренингов для отдела продаж:
- поиск, привлечение новых клиентов;
- техники холодных звонков;
- телефонные беседы;
- методы установления контактов;
- психология, типы собеседников;
- выявление потребности клиентов;
- работа с возражениями;
- ведение мягких, агрессивных переговоров;
- выгода через продающую презентацию;
- техника задавать вопросы, СПИН;
- завершение, заключение сделки;
- работа со скриптами продаж;
- CRM — база клиентов и система управления взаимоотношениями с ними;
- клиентский сервис, обслуживание посетителей;
- дебиторская задолженность;
- личностный рост;
- командообразование, тимбилдинг,
- тайм-менеджмент, управление временем;
- стрессоустойчивость, стресс-менеджмент;
- дидерство, коммуникация.
Предлагаем специальные материалы для повышения профессионализма, адаптированные к таким сферам и отраслям, как:
- торговые, FMCG, производственные предприятия;
- клининговые, юридические, бухгалтерские организации;
- туристические, транспортные, логистические фирмы;
- финансовый, страховой, банковский сектор;
- недвижимость, телекоммуникация, IT.
Самые лучшие авторские тренинги для менеджеров и руководителей отдела продаж проводим в городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Уфа, Пермь, Красноярск, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Ташкент, Астана, Алматы, Минск, Бишкек.
Чтобы заказать готовый корпоративный тренинг для отдела продаж, напишите на почту