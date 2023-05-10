Программа корпоративных тренингов для отдела продаж представляет собой тщательно разработанный комплекс, направленный на развитие у продавцов конкретных навыков, необходимых для успешной работы с потенциальными и существующими клиентами.

Цель – продавать больше, грамотно и качественно.

Самая сложная задача в менеджменте – научить людей учиться.

От тщательной подготовки зависит половина успеха. Ведущий тренер анализирует слабые места в системе сбыта, далее разрабатывает сценарий программы тренинга.

Заказчик организует, создает условия для достойной подготовки персонала организации.

Подготовка начинается с анализа. Чтобы вылечить болезнь, необходимо узнать причину ее возникновения. Не бывает универсальной волшебной таблетки. Процедура проходит индивидуально после процесса глубокой диагностики.

Адаптационные программы тренингов разрабатываются после тщательного изучения структуры продаж, процессов, компетенций.

Часто пожелания внутреннего заказчика и будущих участников не совпадают. Причина — продавцы напрямую общаются с клиентами, понимают их боль.

Этапы аудита — бесплатно анализируются:

рынок, конкуренты, продукция;

записи телефонных разговоров;

работающие, «спящие» клиенты;

очная беседа, анкетирование, тесты;

товары, услуги, культура сопровождения;

скрипты, коммерческие предложения, презентации;

отчетность, выполнение показателей.

Итоги диагностики дадут возможность написать подходящий проект развития. Преподаватели формируют понимание того, чему больше уделять внимания, какие квалификации немедля отработать.